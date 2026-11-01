Tous les regards se tournent ce dimanche soir vers l'Allianz Stadium, qui accueille une rencontre très attendue entre la Juventus et Naples, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Italie.

Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, a procédé à plusieurs changements dans son onze de départ, tant au niveau des hommes que du schéma tactique, dans le but de trouver des solutions pour remettre l'équipe sur les rails.

La composition de départ de la Juventus se présente comme suit :

Juventus (4-3-2-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lokomi, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Wolltmad, Alagbegovitch ; Kolo Muani.

Banc des remplaçants : Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Puga, Icator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

De l'autre côté, Naples aborde cette rencontre sous la houlette de son entraîneur Massimiliano Allegri, dans des circonstances inhabituelles qui l'ont contraint à apporter quelques retouches à sa composition.

Rasmus Højlund est absent en raison d'une fièvre, tandis qu'Allegri a décidé de conserver Amir Rrahmani sur le banc, au moment où Milenkovic manque le match à cause d'une blessure musculaire.

La composition de départ de Naples se présente comme suit :

Naples (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera ; Anguissa, De Bruyne, McTominay ; Politano, Lucca, Lang.

La Juventus ne traverse pas sa meilleure période actuellement, après que la défaite face au Genoa est venue accroître la pression sur l'équipe et soulever davantage d'interrogations quant à son niveau et à ses résultats.

Dans une tentative de maîtriser la situation et de rebattre les cartes, le club a accordé à ses joueurs une période de repos ces derniers jours, avant de tenir des discussions dans le vestiaire, afin de surmonter les effets du dernier faux pas et de se préparer au mieux pour affronter Naples. Spalletti et ses joueurs seront appelés à montrer le caractère de l'équipe et son esprit combatif, lors d'un test important qui pourrait représenter une occasion de retrouver la confiance face à un adversaire solide.

Une heure et demie avant le coup d'envoi, le bus de la Juventus est arrivé à l'Allianz Stadium, au milieu d'un accueil massif des supporters qui ont tenu à encourager les joueurs, sans siffler. Les supporters de la Vieille Dame ont scandé leurs chants à plusieurs reprises, dans un message clair adressé aux joueurs et au staff technique, à savoir que le soutien populaire est toujours présent, mais qu'ils attendent en retour une réaction forte sur le terrain, reflétant leur volonté de surmonter cette période difficile.