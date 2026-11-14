La nuit de l'effondrement et du chaos : Vinicius brille et Ancelotti tombe dans le piège du Japon

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Le Brésil a reçu un véritable coup de tonnerre après s'être incliné face au Japon sur le score de 2-3, lors du match amical qui a opposé les deux équipes ce samedi au stade national de Singapour, dans le cadre de la tournée asiatique de la Seleção pendant la trêve internationale de ce mois de novembre. Une rencontre qui a tenu le public en haleine jusqu'à ses derniers instants, marquée par des rebondissements palpitants et un incident disciplinaire brûlant dont les protagonistes ont été l'entraîneur italien Carlo Ancelotti et la star du Barça, Raphinha.

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Pour la sélection brésilienne, cette défaite n'a pas été un simple accroc amical sans conséquence, elle a revêtu un caractère revanchard pour le Japon, qui est parvenu à laver son honneur face à la Seleção, après que son équipe s'était déjà inclinée contre le Brésil sur le score de 1-2 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le résultat a également représenté un nouveau coup dur pour Ancelotti, qui a encaissé sa cinquième défaite avec la sélection brésilienne en 21 matchs à la tête de l'équipe, un indicateur qui soulève des interrogations sur la stabilité des performances sous sa direction.

Un début japonais foudroyant : deux buts en quatre minutes

La sélection japonaise a surpris son hôte par un début offensif puissant et n'a pas attendu longtemps pour imposer sa loi dans la rencontre. Takefusa Kubo a ouvert le score à la 15e minute, après avoir exploité une passe millimétrée de son coéquipier Ritsu Doan, s'infiltrant dans la surface de réparation avant de décocher une frappe du pied gauche qui s'est logée dans les filets du gardien Morisco, offrant ainsi l'avantage aux Samouraïs.

Les locaux n'ont pas laissé à la sélection brésilienne l'occasion de retrouver son équilibre, doublant la mise quatre minutes plus tard seulement, précisément à la 19e minute, à la suite d'un remarquable centre au ras du sol envoyé par Shuto Nakano dans la surface, repris par Kaito Nakamura d'une frappe posée et précise qui a trouvé le coin droit du but de Morisco, rendant la mission de la Seleção plus compliquée encore, au milieu d'une certaine confusion dans ses rangs.

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Vinícius se révolte : un doublé qui ramène le Brésil à la vie

Menée de deux buts, la sélection brésilienne avait besoin d'un geste individuel pour la ramener dans la partie, ce qu'a fait Vinícius Junior à la 33e minute, lorsqu'il a reçu une passe de Bruno Guimarães devant la surface, avant de décocher une frappe surpuissante et spectaculaire que le gardien japonais n'a pu maîtriser, le ballon se logeant dans les filets et permettant à la star du Real Madrid de réduire l'écart.

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L'importance de ce but ne s'est pas limitée au retour du Brésil dans la rencontre, elle a revêtu une signification particulière pour Vinícius, qui avait besoin de retrouver sa confiance devant le but, dans un contexte de pressions croissantes en raison de la baisse de son rendement offensif avec le Real Madrid. Cette frappe puissante a offert au joueur un coup de fouet moral et confirmé sa capacité à faire la différence lorsqu'il dispose de l'espace et de l'occasion appropriée.

Alors que le Japon tentait de préserver son avance, Vinícius est revenu voler la vedette de nouveau à la 75e minute, après avoir reçu une autre passe de Bruno Guimarães et décoché une frappe puissante qui a heurté le poteau gauche avant de finir au fond des filets, signifiant l'égalisation du Brésil sur le score de 2-2. La star du Real Madrid est ainsi parvenue à ramener la Seleção à son point de départ, après que l'équipe était menée de deux buts, offrant à ses supporters de grands espoirs de renverser le score.

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Ce doublé a également revêtu une grande importance personnelle pour Vinícius, qui a mis fin à une période de disette, lui qui n'avait plus fait trembler les filets sous le maillot de la sélection brésilienne depuis septembre dernier, tandis que son dernier but avec le Real Madrid remonte à août dernier. Ce retour au but est intervenu à un moment important, envoyant un message rassurant aux supporters du club merengue et confirmant que son flair offensif n'a pas perdu de son éclat malgré la période difficile qu'il a traversée.

Exclusion et chaos : le Japon porte le coup de grâce

Alors que la sélection brésilienne pensait s'être sauvée de la défaite après être revenue d'un retard de deux buts, le Japon a porté le coup de grâce dans le temps additionnel, lorsque Tatsuhiro Sakamoto est parvenu à inscrire le but de la victoire à la 90e+1, embrasant les célébrations japonaises et offrant à la sélection de son pays une victoire palpitante sur le score de 3-2.

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La rencontre a connu une grande tension sur la ligne de touche, après l'exclusion d'Ancelotti, un épisode qui a accru la fièvre des dernières minutes, en même temps que l'expulsion de Raphinha, qui ne pourra pas participer avec le Brésil à sa prochaine rencontre face à Singapour.

La colère s'est prolongée au-delà du coup de sifflet final, après que les joueurs de la sélection brésilienne et les membres du staff technique se sont dirigés vers l'arbitre pour protester contre certaines de ses décisions, ce qui a nécessité l'intervention des agents de sécurité pour protéger le corps arbitral et contenir la situation.

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La rencontre face au Japon constitue la première étape du programme de la sélection brésilienne durant sa tournée asiatique, au cours de laquelle Ancelotti cherche à tester un certain nombre d'éléments et à mesurer leur degré de préparation, avant d'arrêter ses choix techniques pour les échéances à venir.

La Seleção doit conclure son stage par une rencontre face à la sélection de Singapour, mardi prochain, sur le même terrain, un match qui sera l'occasion pour le technicien italien de corriger les erreurs apparues face au Japon et de retrouver son équilibre après une soirée qui s'est achevée sur une défaite douloureuse, malgré le brio et le doublé de Vinícius.