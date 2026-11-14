Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Karim Malim
Traduit par

La nuit de l'effondrement et du chaos : Vinicius brille et Ancelotti tombe dans le piège du Japon

Suivez GOAL sur Google

Le Brésil a reçu un véritable coup de tonnerre après s'être incliné face au Japon sur le score de 2-3, lors du match amical qui a opposé les deux équipes ce samedi au stade national de Singapour, dans le cadre de la tournée asiatique de la Seleção pendant la trêve internationale de ce mois de novembre. Une rencontre qui a tenu le public en haleine jusqu'à ses derniers instants, marquée par des rebondissements palpitants et un incident disciplinaire brûlant dont les protagonistes ont été l'entraîneur italien Carlo Ancelotti et la star du Barça, Raphinha.

Publicité

Pour la sélection brésilienne, cette défaite n'a pas été un simple accroc amical sans conséquence, elle a revêtu un caractère revanchard pour le Japon, qui est parvenu à laver son honneur face à la Seleção, après que son équipe s'était déjà inclinée contre le Brésil sur le score de 1-2 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le résultat a également représenté un nouveau coup dur pour Ancelotti, qui a encaissé sa cinquième défaite avec la sélection brésilienne en 21 matchs à la tête de l'équipe, un indicateur qui soulève des interrogations sur la stabilité des performances sous sa direction.

Un début japonais foudroyant : deux buts en quatre minutes

La sélection japonaise a surpris son hôte par un début offensif puissant et n'a pas attendu longtemps pour imposer sa loi dans la rencontre. Takefusa Kubo a ouvert le score à la 15e minute, après avoir exploité une passe millimétrée de son coéquipier Ritsu Doan, s'infiltrant dans la surface de réparation avant de décocher une frappe du pied gauche qui s'est logée dans les filets du gardien Morisco, offrant ainsi l'avantage aux Samouraïs.

Les locaux n'ont pas laissé à la sélection brésilienne l'occasion de retrouver son équilibre, doublant la mise quatre minutes plus tard seulement, précisément à la 19e minute, à la suite d'un remarquable centre au ras du sol envoyé par Shuto Nakano dans la surface, repris par Kaito Nakamura d'une frappe posée et précise qui a trouvé le coin droit du but de Morisco, rendant la mission de la Seleção plus compliquée encore, au milieu d'une certaine confusion dans ses rangs.

Publicité
Publicité

Vinícius se révolte : un doublé qui ramène le Brésil à la vie

Menée de deux buts, la sélection brésilienne avait besoin d'un geste individuel pour la ramener dans la partie, ce qu'a fait Vinícius Junior à la 33e minute, lorsqu'il a reçu une passe de Bruno Guimarães devant la surface, avant de décocher une frappe surpuissante et spectaculaire que le gardien japonais n'a pu maîtriser, le ballon se logeant dans les filets et permettant à la star du Real Madrid de réduire l'écart.

Related Topics

L'importance de ce but ne s'est pas limitée au retour du Brésil dans la rencontre, elle a revêtu une signification particulière pour Vinícius, qui avait besoin de retrouver sa confiance devant le but, dans un contexte de pressions croissantes en raison de la baisse de son rendement offensif avec le Real Madrid. Cette frappe puissante a offert au joueur un coup de fouet moral et confirmé sa capacité à faire la différence lorsqu'il dispose de l'espace et de l'occasion appropriée.

Alors que le Japon tentait de préserver son avance, Vinícius est revenu voler la vedette de nouveau à la 75e minute, après avoir reçu une autre passe de Bruno Guimarães et décoché une frappe puissante qui a heurté le poteau gauche avant de finir au fond des filets, signifiant l'égalisation du Brésil sur le score de 2-2. La star du Real Madrid est ainsi parvenue à ramener la Seleção à son point de départ, après que l'équipe était menée de deux buts, offrant à ses supporters de grands espoirs de renverser le score.

Publicité

Ce doublé a également revêtu une grande importance personnelle pour Vinícius, qui a mis fin à une période de disette, lui qui n'avait plus fait trembler les filets sous le maillot de la sélection brésilienne depuis septembre dernier, tandis que son dernier but avec le Real Madrid remonte à août dernier. Ce retour au but est intervenu à un moment important, envoyant un message rassurant aux supporters du club merengue et confirmant que son flair offensif n'a pas perdu de son éclat malgré la période difficile qu'il a traversée.

Exclusion et chaos : le Japon porte le coup de grâce

Alors que la sélection brésilienne pensait s'être sauvée de la défaite après être revenue d'un retard de deux buts, le Japon a porté le coup de grâce dans le temps additionnel, lorsque Tatsuhiro Sakamoto est parvenu à inscrire le but de la victoire à la 90e+1, embrasant les célébrations japonaises et offrant à la sélection de son pays une victoire palpitante sur le score de 3-2.

Publicité

La rencontre a connu une grande tension sur la ligne de touche, après l'exclusion d'Ancelotti, un épisode qui a accru la fièvre des dernières minutes, en même temps que l'expulsion de Raphinha, qui ne pourra pas participer avec le Brésil à sa prochaine rencontre face à Singapour.

La colère s'est prolongée au-delà du coup de sifflet final, après que les joueurs de la sélection brésilienne et les membres du staff technique se sont dirigés vers l'arbitre pour protester contre certaines de ses décisions, ce qui a nécessité l'intervention des agents de sécurité pour protéger le corps arbitral et contenir la situation.

Publicité

La rencontre face au Japon constitue la première étape du programme de la sélection brésilienne durant sa tournée asiatique, au cours de laquelle Ancelotti cherche à tester un certain nombre d'éléments et à mesurer leur degré de préparation, avant d'arrêter ses choix techniques pour les échéances à venir.

La Seleção doit conclure son stage par une rencontre face à la sélection de Singapour, mardi prochain, sur le même terrain, un match qui sera l'occasion pour le technicien italien de corriger les erreurs apparues face au Japon et de retrouver son équilibre après une soirée qui s'est achevée sur une défaite douloureuse, malgré le brio et le doublé de Vinícius.

Écrit parKarim Malim

Éditeur de contenu sportif

Je suis spécialisé dans la production d’articles et de reportages sportifs captivants, ainsi que dans la création de contenus numériques distinctifs autour des plus grands événements et des stars du sport. Je possède une vaste expérience dans la réalisation d’interviews et la création de récits journalistiques marquants, et je m’efforce toujours de proposer un contenu précis et fiable, capable de toucher le public et de répondre à ses centres d’intérêt.

Depuis mon plus jeune âge, le football a été bien plus qu’un simple jeu pour moi ; il a représenté une véritable source de plaisir et de divertissement. Mon premier souvenir marquant remonte à la Coupe du monde 1998. Avec le temps, cette passion s’est transformée en métier, marquant le début de mon parcours dans la création de contenu sportif.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que rédacteur sportif sur plusieurs plateformes arabes. J’ai travaillé pour le journal et le site « Al-Tahrir » de 2016 à 2020, ainsi que pour le site « Al-Fursan » durant la même période, en plus d’une courte expérience sur le site « Dardasha » en 2017. Depuis 2020, je travaille comme rédacteur sportif pour le site « Kooora », où je couvre les grandes compétitions et les principaux événements sportifs aux niveaux local, continental et international.

Mon histoire avec le football

Parmi les joueurs qui m’ont le plus inspiré dans mon parcours figurent l’Argentin Gabriel Batistuta, le Français Zinedine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah.

De nombreuses expériences ont façonné mon amour pour le football, notamment ma déception après l’élimination de l’Argentine dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2002, ainsi que ma grande tristesse face à l’absence de l’Égypte à la Coupe du monde 2010.

Vous pouvez également me suivre sur mes plateformes de réseaux sociaux via les liens suivants :

Voir le profil de l'auteur