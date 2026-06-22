La victoire historique de l’Égypte sur la Nouvelle-Zélande (3-1) a fait la une des principaux journaux et sites sportifs internationaux, qui ont unanimement salué Mohamed Salah comme le véritable héros ayant mis fin à 92 ans d’attente.

Le site britannique de la BBC a qualifié la prestation du « roi égyptien » de « magistrale », soulignant que « alors que ses cauchemars en Coupe du monde semblaient sur le point de se prolonger, le joueur de 34 ans est devenu la dernière star à marquer de son empreinte le tournoi, suivant ainsi les traces de Messi, Mbappé et Haaland ».

La BBC a également souligné que l’attaquant a établi un record en accumulant 10 actions décisives (5 buts et 5 passes décisives), soit le total le plus élevé pour un joueur lors d’une seule rencontre dans cette édition de la Coupe du monde, concluant que « le plus grand joueur de l’histoire de l’Égypte a enfin sa chance sur la plus grande scène du football ».

De son côté, le quotidien espagnol AS a salué « la joyeuse fête à Vancouver », présentant Salah comme l’« architecte principal » du succès, tandis que Sport, toujours en Espagne, lui rendait hommage avec un titre accrocheur : « Salah se souvient pourquoi on le surnomme le Pharaon », soulignant qu’il est devenu le meilleur buteur égyptien de l’histoire de la Coupe du monde avec 3 buts, dépassant Abdel Rahman Fawzi.

La chaîne française RMC a souligné le retournement de situation en seconde période, tandis que la chaîne argentine TYC a parlé d’une performance « exceptionnelle », estimant que l’Égypte a « fait basculer le groupe G, jusqu’alors bloqué dans une série de nuls »..

De son côté, le quotidien britannique The Independent résume la situation en une phrase : « Les stars de la Coupe du monde continuent de briller après que Salah a mené l’Égypte vers sa toute première victoire ». La chaîne ESPN souligne pour sa part que l’attaquant « a prouvé qu’il était plus proche de Messi que de Ronaldo » par sa capacité à retrouver son éclat malgré l’âge.

Enfin, le quotidien portugais Record a souligné que l’Égypte était devenue « la première équipe à remporter une victoire dans le groupe 7 », estimant sa qualification pour le deuxième tour désormais acquise.