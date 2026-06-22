La Nouvelle-Zélande poursuit son début de tournoi fulgurant… et un chiffre effrayant met en lumière les difficultés des Pharaons

En clôturant la première période sur le score de 1-0 face à l’Égypte, la Nouvelle-Zélande a pris les devants ce lundi au stade « BC Place », lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Le but néo-zélandais a été inscrit dès la 15^e minute, lorsque Finn Sormann a repris de la tête un centre précis dans la surface de réparation, profitant d’un manque de couverture défensive des joueurs égyptiens pour battre le gardien Mostafa Shobier.

Selon le site français « Stats Foot », la Nouvelle-Zélande a désormais marqué trois de ses quatre derniers buts en Coupe du monde lors des 15 premières minutes, confirmant son départ fulgurant dans l’épreuve.

Selon lamême source, Finn Sormann, 22 ans et 8 mois, est désormais le deuxième plus jeune buteur de l’histoire néo-zélandaise en Coupe du monde, devancé uniquement par Winston Reid, auteur d’un but contre la Slovaquie le 15 juin 2010 à 21 ans et 11 mois.

La même source rappelle par ailleurs que l’Égypte n’a gardé ses cages inviolées qu’à une seule reprise en neuf rencontres mondiales, c’était face à l’Irlande le 17 juin 1990.

Les deux formations, qui n’ont pour l’instant qu’un point au compteur, sont donc à la recherche de leur premier succès dans l’épreuve.

Les Pharaons ont partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de l’acte inaugural, tandis que les Kiwis ont également obtenu un nul 2-2 face à l’Iran.