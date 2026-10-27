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Figure emblématique de l’Espagne, Alexia Putellas a officiellement retrouvé son trône au sommet du football mondial en remportant un troisième Ballon d’Or féminin, égalant ainsi le record. Grâce aux exploits de la milieu de terrain avec le FC Barcelone et l’équipe nationale, la prestigieuse récompense reste entre des mains espagnoles pour la sixième année consécutive.

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La domination espagnole se poursuit au sommet

Putellas a de nouveau été sacrée meilleure joueuse du football féminin en remportant le Ballon d’Or féminin 2026. La milieu de terrain de 32 ans, souvent surnommée « La Reina », égale désormais le record de trois titres détenu par sa coéquipière en sélection Aitana Bonmati. Ce sacre marque une étape importante pour le football espagnol : Putellas et Bonmati se sont partagé les six dernières récompenses, depuis la première victoire de Putellas en 2021.

Putellas s’est nettement imposée à l’issue d’un vote international réunissant des journalistes des 50 nations les mieux classées par la FIFA. Elle a devancé son ancienne coéquipière au FC Barcelone Ewa Pajor, deuxième, tandis que la prolifique attaquante de Manchester City Khadija Shaw a pris la troisième place. Cette victoire a une saveur particulière pour Putellas, qui a surmonté une grave blessure au ligament croisé antérieur subie juste avant le Championnat d’Europe 2022, au terme d’un long parcours pour revenir au plus haut niveau.

Un discours de victoire chargé d’émotion

Sur scène, au moment de recevoir le trophée, Putellas a prononcé un discours émouvant dans lequel elle est revenue sur son difficile retour après sa blessure. Elle a souligné la résilience dont elle a fait preuve, avec ses anciennes coéquipières et les membres du staff, dans les moments difficiles. « Nous avons vécu des moments incroyables en équipe, nous avons surmonté certaines difficultés, notamment des blessures. J’ai été fière d’être votre capitaine à toutes et à tous », a-t-elle déclaré.

La milieu de terrain a également pris le temps de remercier ses proches, qui l’ont aidée à traverser les jours les plus sombres de sa convalescence. « C’est un trophée qui récompense mon travail, mais aussi ces personnes, ma famille, ma mère, ma sœur, mes amis, toute mon équipe en dehors du terrain, avec qui je partage tant d’années. Je sais que si j’ai de nouveau pris autant de plaisir la saison dernière, c’est grâce à vous. Je me souviens du moment où ma jambe m’a lâchée, des douleurs au genou, de la période où j’ai réappris à marcher et à courir. Et quand je doutais le plus, vous étiez là », a-t-elle ajouté avec émotion.

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Des statistiques sans égal lors d’une saison couronnée d’un quadruplé

Le sacre de la milieu de terrain s’appuie sur une campagne individuelle sensationnelle, avec 21 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Alors que le FC Barcelone réalisait un quadruplé historique, Putellas a assumé davantage de responsabilités en l’absence de Bonmati, blessée et indisponible pendant cinq mois de la saison. Sa contribution à la création du jeu a été sans égale : elle a effectué plus de passes vers le dernier tiers du terrain et créé plus d’occasions que toute autre joueuse des grands championnats européens.

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En Ligue des champions, Putellas a inscrit sept buts tandis que le club catalan remportait sa quatrième couronne continentale en six ans. Seules des attaquantes de pointe comme Ewa Pajor et Alessia Russo ont marqué davantage qu’elle dans la compétition. Sa capacité à dicter le jeu s’est aussi illustrée par ses 151 participations à des séquences conclues par un tir, preuve que son influence sur le terrain reste aussi forte que jamais malgré son statut de vétérane au sein de l’effectif.

L’été 2026 a apporté un changement majeur : Putellas a choisi de relever un nouveau défi en Women’s Super League. À l’expiration de son contrat en Catalogne, elle a rejoint les London City Lionesses, un projet soutenu par la milliardaire Michelle Kang. Son arrivée dans le football anglais ne l’a pas ralentie : elle compte déjà trois buts et une passe décisive lors de ses sept premières apparitions en WSL, affichant les mêmes qualités qui ont marqué son passage en Espagne.

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Putellas inspire la prochaine génération

Putellas s’est adressée à la prochaine génération avec un message d’inclusion encourageant les jeunes du monde entier qui aspirent à devenir footballeurs ou footballeuses à pratiquer le sport qu’ils aiment. Elle a insisté sur le fait que ni le genre ni les origines ne devaient faire obstacle aux rêves d’un enfant, affirmant que le terrain était ouvert à tout garçon ou toute fille ayant une véritable passion pour le football.

« À tous les garçons et toutes les filles du monde : si vous aimez le football et que vous voulez jouer au football, jouez. Peu importe que vous soyez un garçon ou une fille. Peu importe d’où vous venez. N’écoutez pas ceux qui vous disent que vous n’y arriverez pas. Croyez en vous », a-t-elle déclaré.