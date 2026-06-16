Perr Schuurs l’a rappelé mardi à ESPN : le NEC, qui l’a engagé jusqu’en milieu d’année 2029, ne peut pas le jeter immédiatement dans la fosse aux lions. Cette nouvelle recrue, arrivée à Nimègue en tant que joueur libre, a disputé son dernier match officiel en octobre 2023. Depuis, le défenseur central a traversé une période difficile, émaillée de blessures à répétition.

Le défenseur central, qui a souffert de problèmes persistants au genou et qui a résilié son contrat avec le Torino en février dernier, n’a pas joué depuis. Quatre mois plus tard, l’ancien Ajacide, qui a révélé souffrir de dépression, a donc trouvé un nouveau point de chute.

« Le directeur technique m’a présenté les ambitions du club, que j’ai pu aligner avec les miennes », explique Schuurs après la signature des contrats. « L’entretien avec l’entraîneur s’est ensuite parfaitement déroulé, confirmant cette impression positive. »

Âgé de 26 ans, il sait qu’il lui faudra du temps pour s’intégrer au club : « Je dois être réaliste. J’ai été blessé pendant longtemps. Le NEC me donne cette chance. Avec les ambitions du club, notamment la participation aux compétitions européennes, c’est le scénario idéal pour moi. »

« Je suis encore en phase de récupération et je m’entraîne toujours à Amsterdam, chez mon propre kinésithérapeute », poursuit Schuurs. « C’était l’une de mes conditions principales : que le club me laisse le temps de retrouver la forme. »

Convaincu par le projet à long terme du club, il alternera dans un premier temps les séances à Amsterdam et à Nijmegen afin d’être prêt pour la mi-septembre. « Le club me donne le temps nécessaire et nous travaillons main dans la main pour y parvenir », assure-t-il.

Si sa convalescence se déroule comme prévu, il pourrait donc faire ses débuts contre son ancien club, l’Ajax, lorsque le NEC se rendra à la Johan Cruijff ArenA le 10 octobre.