La nouvelle recrue de City arrive à Manchester : la visite médicale dans les prochaines heures

Manchester City a bouclé une nouvelle recrue offensive en provenance du Brésil, après être parvenu à un accord total avec Palmeiras pour s'attacher les services du jeune talent Allan Elias, contre 40 millions d'euros.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, a confirmé que le joueur était déjà arrivé à Manchester au cours des dernières heures, en vue de passer la visite médicale et de signer officiellement avec le champion d'Angleterre à la fin de la semaine.

De son côté, le journal « The Athletic » a rapporté que la transaction comprend un montant fixe de 37,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2,5 millions d'euros de bonus et de primes, tandis que la durée du contrat n'a pas encore été dévoilée.

City avait inscrit Allan sur la liste de ses cibles pour renforcer sa ligne offensive, malgré l'insistance de Palmeiras sur le fait qu'il n'était pas à vendre. Des sources proches du club brésilien ont indiqué que la clause libératoire de son contrat s'élevait à 100 millions d'euros, ce qui signifie que City a réussi à réduire le montant de plus de la moitié.

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Cette transaction intervient après que Manchester City a accepté de vendre son ailier brésilien Savinho à Tottenham Hotspur, dans le cadre d'un transfert colossal au cours duquel le club londonien versera 75 millions de livres sterling d'entrée, auxquels s'ajouteront 10 millions de livres sterling de bonus potentiels.