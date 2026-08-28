L'Espagnol Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, a révélé les coulisses des dernières heures du parcours de l'Anglais Ollie Watkins avec le club, avant son transfert à Al-Hilal en Arabie saoudite, affirmant qu'il avait fait ses adieux à son ancien attaquant avec une grande accolade et une petite larme, malgré le mécontentement qu'il avait ressenti à la suite du comportement du joueur avant le match face à Brighton.

Watkins s'apprête à finaliser son transfert à Al-Hilal dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 50 millions de livres sterling, après que l'attaquant anglais a manifesté son désir de quitter Aston Villa et de vivre une nouvelle expérience en Roshn Saudi League, profitant de l'importante offre financière que lui a présentée le club saoudien.

Watkins s'était écarté de lui-même de la rencontre face à Brighton lors de la journée d'ouverture, malgré la blessure des autres attaquants de l'effectif, Tammy Abraham et Bryan Mbeumo, un comportement qui a provoqué un état de mécontentement au sein du club, avant que le joueur ne revienne présenter ses excuses à Emery et à ses coéquipiers, reconnaissant qu'il avait commis une erreur.

À lire aussi : Exclusif pour Kooora : la vérité sur le retour de Benzema à Al-Ittihad

Emery a déclaré lors de la conférence de presse avant la rencontre face à Arsenal : « L'engagement et le comportement de Watkins ont toujours été remarquables. La semaine dernière, nous n'avons pas pu parvenir à un accord lui permettant de jouer contre Brighton, mais il nous a dit après le match qu'il était désolé, et il a reconnu qu'il avait commis une erreur et qu'il avait eu tort. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « Nous avons accepté ses excuses, tout comme les joueurs, car il a toujours eu un bon comportement avec le club et avec moi. C'est une personne formidable, peut-être même meilleure comme personne que comme joueur. Je lui ai fait mes adieux avec une grande accolade et une petite larme. »

Emery a précisé que l'attitude récente de Watkins n'effaçait pas les années et les bons moments qu'il a vécus avec Aston Villa, tout en reconnaissant que le comportement du joueur avant la rencontre face à Brighton lui avait causé une déception.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Il a déclaré : « J'ai ressenti une certaine déception, et nous en avons parlé. Mais pour être clair, c'est une personne formidable, et une seule erreur n'efface pas toutes les bonnes choses qu'il a apportées ici. Ollie est un joueur de très haut niveau. »

Les sentiments d'Emery envers Watkins reflètent la valeur de l'attaquant au sein d'Aston Villa, lui qui s'est transformé au fil de ses années au club en l'un de ses éléments offensifs les plus marquants, avant de décider de relever un nouveau défi dans sa carrière par la porte d'Al-Hilal.

Emery a conclu ses propos en disant : « C'est un nouveau chapitre désormais avec Nicolas Jackson. Tous mes vœux de réussite à Watkins en Arabie saoudite. Et bien sûr, nous sommes heureux », en référence au début d'une nouvelle étape pour Aston Villa avec son nouvel attaquant, tandis que Watkins s'apprête à ouvrir une page totalement différente sous le maillot d'Al-Hilal.