« La nouvelle recrue d'Al Ahly » : Aboutrika surprend le présentateur de beIN Sports en direct

Le plateau d'analyse du match entre Arsenal et Brighton a été marqué par une apparition remarquée de Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, lors de sa participation à l'analyse de la rencontre sur la chaîne beIN Sports, dans une ambiance teintée d'humour de la part de la vedette égyptienne.

Durant le passage sur le plateau, Aboutrika a surpris l'animateur de l'émission Abdelaziz Al Nasr avec un cadeau spécial : le maillot d'Al Ahly pour la nouvelle saison, floqué du nom de l'animateur aux côtés du numéro 22, un numéro associé à Aboutrika durant ses années passées au sein du club rouge.

Ce cadeau a été bien accueilli par Abdelaziz Al Nasr, qui a semblé ravi de cette attention, avant qu'Aboutrika ne donne une tournure humoristique à la situation en lui lançant : « Si Dieu le veut, ce sera un transfert utile pour le capitaine Houcine Ammouta, l'entraîneur d'Al Ahly », dans une allusion plaisante à son transfert virtuel dans les rangs de l'équipe.

Cette attention est intervenue en marge de l'analyse de la confrontation entre Brighton et Arsenal, qui a vu la victoire des locaux sur le score de trois buts à zéro, dans une rencontre disputée dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.