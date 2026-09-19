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Abdelmawgood Samir
Traduit par

« La nouvelle recrue d'Al Ahly » : Aboutrika surprend le présentateur de beIN Sports en direct

Al Ahly SC
Égypte
M. Aboutreika
Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
Égypte
Angleterre

Lors du match entre Arsenal et Brighton

Le plateau d'analyse du match entre Arsenal et Brighton a été marqué par une apparition remarquée de Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, lors de sa participation à l'analyse de la rencontre sur la chaîne beIN Sports, dans une ambiance teintée d'humour de la part de la vedette égyptienne.

Durant le passage sur le plateau, Aboutrika a surpris l'animateur de l'émission Abdelaziz Al Nasr avec un cadeau spécial : le maillot d'Al Ahly pour la nouvelle saison, floqué du nom de l'animateur aux côtés du numéro 22, un numéro associé à Aboutrika durant ses années passées au sein du club rouge.

Ce cadeau a été bien accueilli par Abdelaziz Al Nasr, qui a semblé ravi de cette attention, avant qu'Aboutrika ne donne une tournure humoristique à la situation en lui lançant : « Si Dieu le veut, ce sera un transfert utile pour le capitaine Houcine Ammouta, l'entraîneur d'Al Ahly », dans une allusion plaisante à son transfert virtuel dans les rangs de l'équipe.

Cette attention est intervenue en marge de l'analyse de la confrontation entre Brighton et Arsenal, qui a vu la victoire des locaux sur le score de trois buts à zéro, dans une rencontre disputée dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

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