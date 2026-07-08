La nouvelle recrue, achetée plusieurs millions d’euros, s’est blessée et a dû quitter l’entraînement de l’Ajax avant la fin

Maher Carrizo a dû quitter l'entraînement de l'Ajax mercredi après-midi. L'attaquant argentin s'est blessé lors d'un duel avec Caio Henrique et n'a pas pu poursuivre la séance, selon les informations d'Ajax Showtime.

Des images diffusées par VoetbalPrimeur montrent l’attaquant s’effondrer au sol après un contact avec la nouvelle recrue brésilienne et être immédiatement pris en charge par le médecin du club.

Il a ensuite quitté le terrain en boitant et n’a pas pu reprendre la séance à Garderen, dans la province de Gueldre.

L’international argentin, recruté l’hiver dernier pour six millions d’euros en provenance de Vélez Sarsfield, est sous contrat à Amsterdam jusqu’en 2030.

Depuis son arrivée, il a disputé six matchs avec l’équipe première sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

Carrizo s’est blessé lors d’un duel avec Caio Henrique. Le défenseur brésilien a signé la semaine dernière un contrat de quatre ans à Amsterdam, pour un transfert estimé à dix millions d’euros en provenance de l’AS Monaco.