Malgré le but de l’ouverture du score de Lennart Karl au milieu de la première période, le FC Bayern a longtemps éprouvé de grandes difficultés dimanche contre le promu du SV Elversberg. La sanction est tombée avec l’égalisation à la 61e minute, à laquelle l’entraîneur Vincent Kompany a répondu par un quadruple changement - et celui-ci a fait effet. Soudain, les Munichois ont accéléré, se sont procuré occasion après occasion et ont marqué par l’intermédiaire de Harry Kane pour s’imposer.

Étaient entrés le leader Joshua Kimmich, les virevoltants Jamal Musiala et Luis Diaz, ainsi qu’Alphonso Davies. Le Canadien de 25 ans a redynamisé le côté gauche et a failli marquer le 3:1 peu avant la fin. Après une passe décisive contre le VfB Stuttgart et son superbe but contre le FK Bodö/Glimt, cela aurait déjà été son troisième apport décisif de cette saison encore jeune. Mais même ainsi, Davies s’impose au FC Bayern comme le gagnant discret de ce début de saison. Et cela a de quoi surprendre.

En raison de l’arrivée estivale de Nathaniel Brown en provenance de l’Eintracht Francfort pour une indemnité de transfert de 50 millions d’euros, Davies est confronté à une nouvelle situation au FC Bayern : pour la première fois depuis sa grande percée en 2020, il n’est plus le latéral gauche numéro un incontesté, en réalité, il a même plutôt abordé la lutte pour la place avec le nouveau venu dans la peau d’un outsider et a parfois même été considéré comme un candidat au départ.

Alphonso Davies a récemment été poursuivi par la malchance des blessures

Cette situation compliquée était la conséquence logique des dernières années. Davies a longtemps stagné, mais a tout de même obtenu début 2025 une lucrative prolongation de contrat. Salaire de base évoqué : 15 millions d’euros, un montant qui peut encore nettement augmenter grâce aux bonus. Prime à la signature : 22 millions d’euros. Peu après, il s’est rompu le ligament croisé et a été absent pendant trois quarts d’année. Ensuite, il a trébuché avec des problèmes de santé récurrents. Les performances sportives et les revenus n’étaient plus en adéquation.

En raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire, Davies a manqué le sprint final de la saison passée et n’a joué que 16 minutes avec le Canada lors de la Coupe du monde à domicile tant attendue. De nouveau diminué, il est revenu à Munich, s’est d’abord entraîné individuellement et n’a cumulé que 66 minutes sur le terrain sur l’ensemble des matches de préparation. Pendant ce temps, la recrue Brown s’est mise en évidence grâce à de bonnes performances et a aussi prouvé sa polyvalence.

En raison des problèmes d’effectif en attaque, Brown a débuté en numéro dix lors de la victoire 2:1 contre le Borussia Dortmund en Supercoupe et a inscrit le but de l’ouverture du score, déterminant. Au poste de latéral gauche, c’est Josip Stanisic qui a évolué, avant d’être remplacé par Davies au cours de la seconde période.

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Davies a cumulé le plus de minutes de tous les latéraux gauches

Comme à tous les postes, l’entraîneur Vincent Kompany a depuis largement fait tourner également sur le côté gauche de la défense, et c’est Davies qui a laissé la meilleure impression d’ensemble parmi tous les candidats. En réalité, sur les six matches officiels, il a même cumulé plus de minutes de jeu que Brown et Stanisic.

Sa place de titulaire lors de l’entrée en lice en Ligue des champions contre Bodö/Glimt peut d’ailleurs être considérée comme assez révélatrice, alors que Kompany avait aligné ce qui semblait être son meilleur onze. Brown, lui, est resté 90 minutes sur le banc. En raison du calendrier chargé, tous les joueurs auront du temps de jeu. À l’heure actuelle, il est encore impossible de savoir qui débutera au poste de latéral gauche dans les très grands matches. Une chose est sûre toutefois : cette nouvelle concurrence ne semble pas freiner Davies, mais plutôt le stimuler.

À l’image de Brown en numéro dix, Davies pourrait d’ailleurs lui aussi être utilisé plus haut sur le terrain au fil de la saison. Depuis le prêt d’Arijon Ibrahimovic au FC Augsbourg, il manque un remplaçant clair à Luis Diaz sur l’aile gauche. Un poste que Davies a déjà occupé à plusieurs reprises avec la sélection canadienne.