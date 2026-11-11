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La Norvège attend avec inquiétude de savoir si elle pourra compter sur ses stars Erling Haaland et Martin Odegaard, tous deux absents de l’entraînement de mardi. Le sélectionneur Staale Solbakken n’a pas souhaité préciser la nature de leurs problèmes, alors que l’équipe prépare des matches décisifs de Ligue des nations contre le pays de Galles et le Danemark.

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Solbakken reste évasif sur ses deux stars

L’équipe nationale norvégienne fait face à une vague d’incertitudes concernant l’état physique de ses joueurs. Haaland et Odegaard figuraient parmi les nombreux absents sur le terrain mardi. Leur absence survient à un moment crucial pour Solbakken, qui tente de finaliser ses plans avant le prochain match contre le pays de Galles au stade Ullevaal. Malgré l’importance de ces absences, le sélectionneur n’a pas souhaité donner de détails sur l’état de santé de ses joueurs.

Interrogé sur l’absence de ses deux joueurs les plus influents à l’entraînement, Solbakken a d’abord évoqué « de petits problèmes ». Il est ensuite revenu brièvement sur sa discrétion concernant la santé de son groupe, laissant entendre qu’on lui reproche souvent d’être trop transparent avec les médias. « Je suis l’entraîneur qui essuie le plus de critiques parce que je suis beaucoup trop ouvert sur ces questions. Ce n’est pas permis, en réalité. Ce sont de petits problèmes, quelques coups sans gravité. Mais il n’y a aucune raison de ne pas penser que tout ira très bien », a-t-il déclaré, cité par Aftenposten.

Une longue liste de joueurs à l’infirmerie

Haaland et Odegaard n’étaient pas les seuls à devoir se limiter à un travail en salle ou à des séances de récupération. Solbakken a confirmé que six ou sept joueurs n’avaient pas pu participer à l’intégralité de l’entraînement au centre d’entraînement de Lillestrom. Parmi les absents figurent plusieurs titulaires importants, dont Leo Skiri Ostigard, Antonio Nusa, Sander Berge, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen et Kristoffer Ajer. Cette longue liste de joueurs touchés oblige le staff technique à gérer le groupe avec précaution pour éviter de nouveaux contretemps.

Malgré le nombre élevé de joueurs indisponibles, Solbakken reste convaincu que la majorité de son groupe de 23 joueurs pourra être retenue ce week-end. Selon lui, « 21 à 22 » joueurs devraient être aptes à jouer, même s’il a reconnu que de réels doutes subsistent pour deux d’entre eux. L’un est l’attaquant de Crystal Palace Strand Larsen, qui doit passer un examen médical mercredi afin de déterminer s’il pourra jouer contre le pays de Galles.

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Le mystère demeure autour du dernier joueur incertain

Si Solbakken a cité Strand Larsen parmi les joueurs incertains, il a délibérément entretenu le flou sur l’identité du second, dont la participation dépendra de son rétablissement à temps. « Pour l’autre, nous devons attendre », a déclaré le sélectionneur, refusant d’en dire davantage. Cette réponse énigmatique laisse les supporters se demander si l’une des stars de Premier League souffre d’un problème plus sérieux que les « petits coups » initialement évoqués par l’entraîneur lors de la conférence de presse.

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Ces incertitudes persistantes compliquent également la préparation tactique du match contre le pays de Galles. La Norvège occupe actuellement une position favorable dans son groupe, mais la perspective d’affronter une équipe galloise disciplinée sans ses principaux atouts offensifs est intimidante. Solbakken espère recevoir des nouvelles rassurantes du staff médical au cours des 48 prochaines heures afin d’aligner le meilleur onze possible à Oslo, avant que l’équipe ne se rende à Copenhague pour affronter le Danemark.

Le dilemme au poste de gardien

Au-delà des inquiétudes concernant les joueurs de champ, la Norvège doit aussi trancher la question du gardien titulaire. La concurrence entre Orjan Nyland et Egil Selvik a suscité de nombreux débats lors des derniers rassemblements, et Solbakken ne dévoile pas qui débutera samedi. Il a confirmé qu’un plan était en place, mais n’a pas encore communiqué sa décision finale aux joueurs concernés ni au public.

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À la question de savoir s’il avait informé les gardiens de son choix, Solbakken a répondu par un « non » sans détour, ajoutant qu’il n’avait encore parlé de cette décision à personne. Il a insisté sur le fait que ce choix restait une affaire privée entre lui, les gardiens et l’entraîneur Frode Grodas. « Il se peut très bien qu’ils en sachent plus que vous », a-t-il lancé.