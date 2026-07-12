En Norvège, l’égalisation de Jude Bellingham n’est pas le seul sujet de discussion après la défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Le but refusé à Torbjørn Heggem suscite également de vives réactions dans le royaume scandinave.

À la dixième minute de la seconde période, alors que le score était de 1-1, les Norvégiens pensaient reprendre l’avantage. Heggem avait marqué au second poteau sur coup de pied arrêté.

L’arbitre Clément Turpin, appelé à consulter l’écran de la VAR, conclut qu’Erling Braut Haaland avait bousculé Elliot Anderson lors de l’action précédant la réalisation norvégienne.

Turpin a donc refusé le but, et le score est resté bloqué à 1-1 à Miami. En prolongation, c’est finalement Bellingham qui a fait la différence en profitant d’une erreur d’Ørjan Nyland.

« Si c’est un coup franc et qu’on place la barre aussi bas, alors il faudrait accorder énormément de penalties dans le sens inverse », a tempêté Andreas Schjelderup, auteur de l’ouverture du score, après la rencontre.

« C’est complètement absurde de juger ainsi une action dans un match aussi important. On a bien sûr l’impression d’être traité injustement », a-t-il ajouté.

Le capitaine Martin Ødegaard regrette : « On ne pouvait pas compter sur l’arbitre pour nous aider dans les décisions ; on n’a rien obtenu de sa part. Du coup, voilà le résultat : quelques décisions défavorables et un peu de malchance, et au final, ça n’a pas suffi. »

« C’est décevant, mais c’était fantastique, c’était une aventure. Ce que nous avons vécu est vraiment extraordinaire. Nous pouvons être fiers de nous. » Jamais auparavant la Norvège n’avait atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde. La dernière fois qu’elle avait participé à ce tournoi mondial, c’était en 1998.

La presse norvégienne estime également que Haaland n’a pas commis assez de fautes pour justifier l’annulation du but de Heggem. « C’est un scandale que la Norvège se voie privée de ce 2-1 », juge l’analyste Kristoffer Løkberg, de la chaîne publique NRK.

« C’est une décision incroyablement mauvaise. Elliot Anderson s’est jeté en arrière sans raison, cela ressemble davantage à une simulation qu’à un coup franc contre Haaland. »

« Oui, c’est une poussée », reconnaît son collègue Simen Stamsø-Møller. « Mais ça arrive partout sur le terrain. Ici, il y a une poussée, là, il y en a une, partout. Il siffle parce qu’il se laisse tomber. Non, arrêtez donc avec ces bêtises ! »