La Norvège est en colère après le but insolite de Jude Bellingham ; la FIFA réagit immédiatement

La Norvège estime avoir été lésée après sa défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (1-2). Les Scandinaves sont convaincus que le but égalisateur de Jude Bellingham aurait dû être refusé, mais la FIFA n’a pas donné suite à leurs protestations.

Les Scandinaves avaient ouvert le score en première période par Andreas Schjelderup, avant de concéder un coup dur dans le temps additionnel juste avant la mi-temps : l’égalisation de Bellingham.

L’action est partie d’un dégagement du gardien Ørjan Nyland, qui a semblé heurter le câble de la caméra suspendue au-dessus de la pelouse, déviant ainsi la trajectoire du ballon.

L’Angleterre a alors récupéré le cuir au milieu de terrain, surprenant les Scandinaves. Les Three Lions ont immédiatement lancé une transition rapide et, huit secondes plus tard, Bellingham a égalisé.

Nyland, Erling Braut Haaland et le sélectionneur Ståle Solbakken ont immédiatement pointé le ciel, convaincus que le ballon avait bien heurté le câble de la « spidercam ». Les images de Fox Sports semblent confirmer cette thèse. La FIFA, l’arbitre Clément Turpin et son équipe n’ont pas partagé ce point de vue, provoquant une frustration palpable chez les Norvégiens, et notamment chez Solbakken.

La FIFA a rapidement réagi à cet incident insolite. « Lors du but de l’Angleterre à la 45^e+2 minute contre la Norvège, le capteur du Connected Ball n’a pas enregistré de pic dans le “rythme cardiaque du ballon” alors que celui-ci était en l’air ; il n’y a donc aucune preuve que le ballon ait touché le câble aérien et que cela ait modifié sa trajectoire », a déclaré la FIFA.

« Si l’on prouve que le ballon a bien touché le câble, ce sera le scandale arbitral du siècle », assène le journaliste Carl-Erik Torp, de la chaîne publique NRK.

Dès la mi-temps, l’adjoint de Solbakken, Kent Bergersen, dénonçait déjà une injustice : « Juste avant le but, le ballon a touché le câble de la caméra, ce qui a modifié sa trajectoire et raccourci sa course par rapport à ce qu’elle aurait dû être. L’arbitre aurait dû examiner cela. »