La Norvège est de retour ! Victoire 3-1 face au pays de Galles et l’espoir d’une qualification demeure

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La Norvège démarre lentement et livre une première période terne. Mais après avoir débloqué la rencontre en seconde période, elle prend le dessus et s’impose 3-1 face au pays de Galles, relançant ainsi ses chances de qualification.

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Norvège-Pays de Galles devait être le match décisif dans la course à la qualification pour la phase finale de la Ligue des nations 2026/2027. À l'Ullevaal Stadion d'Oslo, ce sont les vainqueurs sur le score de 3-1, les Norvégiens qui ont été portés, pour une fois, moins par Erling Haaland que par un Antonio Nusa particulièrement inspiré.



La rencontre a pourtant démarré lentement. Au cours des 45 premières minutes, malgré une possession à l'avantage de la Norvège, les seules véritables occasions sont venues du pied droit de James, d'abord sur un lob, puis sur une frappe puissante depuis l'entrée de la surface. En seconde période, la Norvège hausse le ton et ouvre le score grâce à Nusa. Il obtient d'abord un corner, puis, dans la foulée, contrôle et frappe à ras de terre pour battre Darlow. L'entrée de Schjelderup est le deuxième choix décisif du sélectionneur Solbakken et, 2 minutes plus tard, le score passe à 2-0 : Nusa trouve Haaland, qui sert le nouvel entrant pour une frappe à plat du pied, à ras de terre.



Le Pays de Galles réduit l'écart à 2-1 au terme d'une belle percée de Brooks et semble relancer le match. Mais Schjelderup, de nouveau servi par Haaland, est fauché dans la surface par Roberts. La star de Manchester City transforme le penalty du 3-1 et scelle la victoire.



Ce n'est que la deuxième victoire des Norvégiens dans cette Ligue des nations, après 3 défaites consécutives. Ce résultat suffit toutefois à entretenir leurs espoirs de qualification, alors que le Portugal, déjà qualifié, reçoit le Danemark pour le match des adieux à Cristiano Ronaldo. C'est précisément face aux Danois, lors de la dernière rencontre du Groupe 4 de la Ligue A, que la Norvège jouera sa qualification dans 3 jours.



NORVÈGE-PAYS DE GALLES : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Norvège-Pays de Galles 3-1



Buteurs : 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pen.) (N)



NORVÈGE (4-4-1-1) : Selvik ; Ryerson (85' Pedersen), Ajer, Heggem, Moller Wolfe (92' Ostigard) ; Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa ; Odegaard (92' Myhre) ; Haaland. Sélectionneur : Stale Solbakken.



PAYS DE GALLES (4-4-2) : Darlow ; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva ; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson ; Johnson, Koumas (64' Harris). Sélectionneur : Craig Bellamy.



Arbitre : Derevinskyi (UKR)

Avertissements : Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)

Expulsions : aucune

NORVÈGE-PAYS DE GALLES : BUTS ET TEMPS FORTS



87' BUT - Haaland se charge lui-même du penalty et met fin au suspense en prenant Darlow à contre-pied d'une puissante frappe du gauche croisée dans le petit filet.



86' PENALTY - Haaland joue encore les passeurs. Cette fois, il lance Schjelderup dans la profondeur. Ce dernier entre dans la surface et Roberts lui fait un croche-pied. L'arbitre n'hésite pas et accorde le penalty.



79' BUT - Superbe 1-2 dans un petit espace de Brooks, qui élimine Ajer sur son contrôle avant de se présenter face à Selvik et de le lober d'un petit ballon piqué malgré sa sortie désespérée.



68' BUT - Un 1-2 redoutable de la Norvège sanctionne immédiatement la tentative du Pays de Galles de se découvrir. Wolfe récupère le ballon et lance aussitôt Nusa dans la profondeur. L'ailier de Leipzig, parti à la limite du hors-jeu, laisse rebondir le ballon avant de trouver de l'extérieur du pied Haaland, presque en position de marquer dans la surface. Au lieu de tirer, l'attaquant de City sert sans regarder Schjelderup au second poteau. Le nouvel entrant bat Darlow à bout portant.



59' BUT - Sur un corner, Nusa contrôle de la poitrine un dégagement trop court de la défense galloise à l'entrée de la surface. Depuis l'arc de cercle situé à l'entrée de la surface, il déclenche une frappe du droit à ras de terre qui se loge dans le petit filet, à la droite de Darlow.



55' OCCASION - Première véritable occasion de la Norvège : Nusa parvient enfin à éliminer son adversaire et glisse une passe en profondeur dans la surface pour Berge. À l'entrée des six mètres, celui-ci tente de placer sa frappe du droit, mais Cullen se jette pour contrer le tir.



43' OCCASION - Nouvelle occasion, encore pour James. Cette fois, il signe le premier tir cadré de la rencontre et oblige Selvik à intervenir du poing sur une frappe puissante décochée juste au-delà de l'angle droit de la surface.

18' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour James. Parti en contre-attaque, il change deux fois de direction pour déstabiliser la défense norvégienne, puis tente un lob depuis l'entrée de la surface. Le ballon passe au-dessus de Selvik, mais frôle le poteau opposé.

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0' Coup d'envoi à l'Ullevaal Stadion d'Oslo à 18 heures



TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI



GROUPE 4 DE LA LIGUE A : LE CLASSEMENT AVANT LE MATCH

Portugal 12

Danemark 6

Pays de Galles 3

Norvège 3