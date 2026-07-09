À la veille de son quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, la Norvège a dû faire face à un contretemps logistique. Erling Haaland et ses coéquipiers ont quitté leur hôtel de Fort Lauderdale après une seule nuit, en raison de conditions d’hygiène insuffisantes et de nuisances sonores.

Des travaux routiers sur une artère très fréquentée, à proximité immédiate de l’hôtel cinq étoiles situé près de Miami, ont achevé de convaincre le staff de trouver un autre point de chute.

Le manager de l’équipe, Truls Daehli, a justifié ce déménagement éclair dans la presse norvégienne : « Il y avait trop de choses, dans et autour de l’établissement, que nous aurions aimé voir différentes. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’intervenir. »

« Nous sommes à la veille du match le plus important de notre histoire. Une bonne santé et une bonne humeur sont donc cruciales », a-t-il ajouté en référence à l’affiche de samedi contre l’Angleterre en quarts de finale.

La salle de réunion initialement réservée s’est révélée indisponible, mais la FIFA a rapidement pris le relais, au grand soulagement de la délégation scandinave. « Notre demande a été accueillie avec beaucoup de compréhension par la FIFA. Le déménagement a été un peu chaotique, mais maintenant je ne vois que des visages heureux », conclut-il.

Selon certaines sources, la FIFA prendrait à sa charge les frais supplémentaires liés à l’établissement plus onéreux.

Le sélectionneur Ståle Solbakken a par ailleurs tenu à démentir les rumeurs faisant état de plusieurs cas de maladie au sein de la sélection : « Seul le kinésithérapeute Thomas Ødegaard est concerné. Cette histoire est largement exagérée. Nous disposons de suffisamment de kinésithérapeutes pour gérer la situation. »