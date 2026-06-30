La Norvège alignera son équipe type face à la Côte d’Ivoire, avec Erling Haaland et Martin Ødegaard titulaires

Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, a officialisé le onze de départ qui défiera la Côte d’Ivoire ce mardi au stade de Dallas, lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Scandinaves ont terminé deuxième du groupe 9 avec 6 points, récoltés grâce à des succès contre l’Irak (4-1) et le Sénégal (3-2), ponctués par une défaite face à la France (4-1).

La Côte d’Ivoire, deuxième du groupe 5 avec le même total de points, a dominé l’Équateur (1-0) et Curaçao (2-0) avant de s’incliner face à l’Allemagne (2-1).

Pour cette rencontre, Solbakken retrouve son équipe type, avec le retour des cadres Erling Haaland et Martin Ødegaard, laissés au repos face aux Bleus.

Le vainqueur de cette rencontre défiera le Brésil en huitièmes de finale, le sélection brésilienne ayant battu le Japon 2-1 hier soir.

Voici la composition norvégienne :

Gardien : Orjan Nyland

Défense : Christopher Agger, David Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjörn Hegim

Milieu de terrain : Patrick Berg – Sander Berg – Martin Ødegaard

Attaque : Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nosa

De son côté, Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a également dévoilé son onze de départ :

Gardien : Yahya Fofana

Défense : Jéslan Konan – Odilon Kossono – Guéla Doué – Emmanuel Agbado

Milieu de terrain : Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Olay

Attaque : Ange Boni – Yan Diomandé – Nicolas Pépé