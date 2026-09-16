Lorsque Jürgen Klopp a été présenté au public il y a quelques semaines comme nouveau sélectionneur national, il n’a cessé de souligner lors de sa conférence de presse de présentation que les cartes seraient totalement rebattues avec lui. Seule une poignée de joueurs pouvait être certaine de sa place en équipe d’Allemagne, tandis que, pour le reste, les performances, la forme et bien sûr l’éthique de travail devaient décider de ceux qui recevraient une convocation pour les prochains rassemblements.

Klopp a alors révélé que les noms de 57 joueurs au total figuraient sur sa liste imaginaire, qu’il considérait pour ses premiers matches en tant que nouveau coach de la sélection allemande. Le technicien de 59 ans n’a expressément cité aucun nom, mais on pouvait déjà deviner à l’époque que Klopp avait sur sa feuille des protagonistes qui n’avaient jusque-là encore eu aucun point de contact avec l’équipe d’Allemagne. Après tout, l’humiliation de trois Coupes du monde ratées d’affilée devait idéalement être reléguée, dans un premier temps, aux oubliettes grâce à un nouveau départ accompagné de nouveaux visages.

L’un de ces nouveaux visages en sélection pourrait désormais être Felix Keidel. Tard mardi soir, le quotidien Bild a d’abord rapporté que le joueur de 23 ans de l’SV Elversberg avait reçu une convocation du sélectionneur, avant que kicker ne prenne le relais un jour plus tard et ne confirme ces informations avec ses propres sources. La nomination de Keidel n’est rien de moins qu’une énorme surprise. Après tout, il n’a disputé que trois matches dans l’élite allemande et ne possède donc pratiquement encore aucune expérience au plus haut niveau.

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Dans quels clubs Felix Keidel a-t-il joué au cours de sa carrière ?

Au FC Ingolstadt, où son parcours footballistique a débuté en 2012 chez les U19, Keidel a franchi toutes les catégories de jeunes jusqu’à sa promotion chez les professionnels à l’été 2022. Il a ensuite joué trois ans pour le club de la ville automobile, s’imposant déjà dès sa première saison, à seulement 20 ans, comme un titulaire en équipe première et cumulant 37 apparitions en 3. Liga (un but, quatre passes décisives).

En 2025, il a finalement franchi un palier en rejoignant la SVE, un échelon au-dessus, alors que le club traversait une phase de transition après avoir laissé filer de peu la montée contre le 1. FC Heidenheim, et Keidel a été libéré de son contrat à Ingolstadt pour une modeste indemnité de transfert de seulement 400 000 euros. Là encore, il n’a pratiquement eu besoin d’aucun temps d’adaptation, devenant immédiatement un joueur important dans l’équipe de l’entraîneur Vincent Wagner (25 matches, dont 13 comme titulaire), et il a largement contribué à ce que le club sarrois puisse fêter en fin de saison une montée sensationnelle en Bundesliga.

Un peu plus de deux ans seulement ont donc suffi à Keidel pour passer de la troisième division au plus haut niveau : trois apparitions en Bundesliga contre Leverkusen, Gladbach et plus récemment le Bayern (un but), ainsi qu’un match en Coupe d’Allemagne contre le MSV Duisbourg (deux passes décisives), ont apparemment suffi pour convaincre Klopp de ses qualités et lui offrir une chance en équipe nationale.

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Felix Keidel va-t-il résoudre un gros chantier au sein de l’équipe d’Allemagne ?

Reste à voir si le joueur de 23 ans possède déjà d’emblée le niveau requis pour jouer un rôle décisif en équipe d’Allemagne. Ce que le sélectionneur appréciera avant tout chez Keidel, c’est son incroyable polyvalence, qui lui permet d’être utilisé sans problème à plusieurs postes en sélection.

Durant son passage à Ingolstadt, il n’y avait pratiquement aucun rôle sur le terrain que Keidel n’ait occupé. Sa grande protectrice, l’entraîneuse du FCI Sabrina Wittmann, l’y a utilisé aussi bien aux deux postes de latéral — son poste de prédilection étant en réalité arrière droit dans une défense à quatre — qu’au milieu axial et même au milieu offensif, comme organisateur du jeu et joueur de demi-espace un peu plus excentré.

Après son transfert à Elversberg, son rôle est ensuite devenu un peu plus défensif. Alors qu’il évoluait surtout comme arrière droit lors de la saison de la montée, le coach de la SVE, Wagner, semble désormais avoir pris goût à l’idée de l’aligner au milieu défensif aux côtés de Lukasz Poreba.

Klopp et l’équipe d’Allemagne devraient surtout avoir Keidel à l’œil comme arrière droit, un poste sur lequel, depuis la retraite de Philipp Lahm et le repositionnement de Joshua Kimmich dans l’axe, plus aucun joueur n’est vraiment parvenu à convaincre. Les prédécesseurs de Klopp, Hansi Flick et Julian Nagelsmann, ont essayé une multitude de variantes, sans qu’aucune ne soit réellement couronnée de succès. Du duo de Leipzig composé de Benjamin Henrichs et Ridle Baku à Josha Vagnoman, de Stuttgart, jusqu’au repositionnement de Kimmich lors de la Coupe du monde 2026, la plupart des solutions ont déjà été reléguées aux oubliettes après une courte phase de test.

Le football allemand est donc toujours à la recherche d’une option de qualité et surtout durable au poste d’arrière droit dans une défense à quatre. Et il se pourrait bien que ce soit précisément l’inconnu Keidel qui apporte la solution au problème.