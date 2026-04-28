Robert Eenhoorn pourrait succéder à Dennis te Kloese au poste de directeur général du Feyenoord. Ce dernier a annoncé, jeudi dernier, son départ du club. Selon Valentijn Driessen, cette perspective constituerait un véritable scénario catastrophe pour la KNVB.

Jeudi dernier, Te Kloese a officialisé son départ de Feyenoord ; le directeur général et technique quittera De Kuip le 1er juillet.

Directeur général de l’AZ depuis plusieurs années, le Rotterdamois pur souche se dit partant pour prendre les commandes du club de son cœur.

Selon le journaliste, ce scénario serait « absolument cauchemardesque » pour la KNVB, comme il l’écrit dans sa chronique pour De Telegraaf. « Avec son passé sportif américain en tant que joueur de baseball chez les New York Yankees, Eenhoorn s’est révélé être une épine dans le pied à Zeist », commence-t-il.

Lors de son passage à la tête d’AZ, il a accusé la fédération de manque de transparence dans la répartition financière et de pratiquer une « politique de coulisses ».

« La KNVB n’a pas osé se plier à cela. Un groupe de pilotage constitué par la suite par les clubs professionnels a rendu, il y a plus d’un an, un verdict sans appel sur le modèle de gouvernance et le fonctionnement amateur de la section professionnelle au sein de la KNVB », conclut Driessen.



