Dans un geste d’encouragement sans précédent, le patron de la NASA, Jared Isaacman, a pris un engagement exceptionnel : envoyer un ballon de football sur la Lune si l’équipe nationale américaine remporte la Coupe du monde 2026.

Mardi, il a adressé un message enthousiaste à l’équipe nationale : « Allez-y, les gars… Faites-le ! », affirmant que l’agence était prête à célébrer cet exploit historique d’une manière spatiale sans précédent, selon le journal français « L’Équipe ».

Cette annonce intervient alors que les États-Unis s’apprêtent à accueillir la compétition avec le Mexique et le Canada ; la NASA avait déjà envoyé un ballon homologué par la FIFA à la Station spatiale internationale pour marquer son soutien à la Coupe du monde.

Lors d’un événement officiel tenu mardi, le responsable a précisé que si les États-Unis remportaient le titre, la NASA promet d’envoyer le ballon sur la Lune à bord d’un rover robotisé conçu pour acheminer équipements et instruments scientifiques, dans le cadre du projet américain ambitieux de construire une base durable sur le sol lunaire d’ici quelques années.

Carlos García Galán, responsable du projet de base lunaire à la NASA, a confirmé la faisabilité technique de l’opération, précisant : « Le ballon est extrêmement léger, et je pense que nous pourrons gérer sa taille et le loger à l’intérieur du vaisseau. Tout dépend donc désormais de ce que les joueurs de l’équipe nationale vont réaliser sur le terrain. » Il a conclu son intervention en s’adressant aux joueurs avec un sourire : « Bon… bonne chance à vous ! ».

Rappelons que les États-Unis ont validé leur billet pour les seizièmes de finale, où ils défieront la Bosnie-Herzégovine.