Van Dijk, pilier de la redoutable défense de Liverpool
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a mené une prestation défensive autoritaire aux côtés de ses nouveaux partenaires Ronald Araujo et Jeremy Jacquet, permettant à son équipe de ne pas encaisser de but face à Brighton & Hove Albion. Le latéral droit Araujo et le jeune défenseur central Jacquet ont apporté de la puissance physique et de l’agressivité à la défense.
Cette solidité défensive s’est révélée essentielle pour empêcher Brighton, en forme, de marquer à Anfield.
Van Dijk a salué une défense qui a puisé dans l’énergie du public tout au long du match.
Le capitaine salue l’agressivité maîtrisée d’Araujo
Interrogé après le match par Stadium Astro, Van Dijk a mis en avant le style défensif agressif d’Araujo sur le côté droit comme l’un des principaux moteurs de la performance de l’équipe. « Je pense que Ronald, en particulier, a fait preuve d’agressivité aux bons moments, et c’est ce dont nous avions besoin », a expliqué Van Dijk.
« On pouvait le voir dans les tribunes : le public a adoré, et cette énergie s’est transmise à l’équipe. »
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« C’était important de ne pas encaisser de but », a ajouté le défenseur néerlandais.
Van Dijk croit au potentiel du jeune Jacquet
Van Dijk a également fait l’éloge de son jeune partenaire en défense, Jeremy Jacquet, qui a intégré le onze de départ avec sérénité. « Écoutez, c’est un joueur fantastique et il a un potentiel immense. C’est très enthousiasmant pour Liverpool », a déclaré Van Dijk.
« Il doit continuer à travailler, à apprendre des situations de match, dans les bons comme dans les mauvais moments, et à garder son calme. »
Le capitaine a aussi souligné l’importance de l’approche tactique directe de Liverpool durant les 30 premières minutes, qui a permis à son équipe de déjouer le pressing haut de Brighton et de marquer deux fois.
Liverpool veut conserver sa dynamique défensive
Cette prestation défensive dominante donne de l’élan à Liverpool, qui cherche à gagner en régularité dans les compétitions nationales.
Alors qu’Araujo et Jacquet prennent leurs marques en défense, l’équipe de Van Dijk cherchera à préserver sa solidité défensive lors des prochaines rencontres.
Liverpool se tourne désormais vers son prochain rendez-vous en Premier League.