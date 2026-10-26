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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a salué ses partenaires en défense Ronald Araujo et Jeremy Jacquet après un match crucial face à Brighton & Hove Albion, au cours duquel son équipe n’a pas encaissé de but. Van Dijk a souligné l’agressivité d’Araujo et l’immense potentiel de Jacquet, deux facteurs clés de la solidité affichée par Liverpool.

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Van Dijk, pilier de la redoutable défense de Liverpool

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a mené une prestation défensive autoritaire aux côtés de ses nouveaux partenaires Ronald Araujo et Jeremy Jacquet, permettant à son équipe de ne pas encaisser de but face à Brighton & Hove Albion. Le latéral droit Araujo et le jeune défenseur central Jacquet ont apporté de la puissance physique et de l’agressivité à la défense.

Cette solidité défensive s’est révélée essentielle pour empêcher Brighton, en forme, de marquer à Anfield.

Van Dijk a salué une défense qui a puisé dans l’énergie du public tout au long du match.

Le capitaine salue l’agressivité maîtrisée d’Araujo

Interrogé après le match par Stadium Astro, Van Dijk a mis en avant le style défensif agressif d’Araujo sur le côté droit comme l’un des principaux moteurs de la performance de l’équipe. « Je pense que Ronald, en particulier, a fait preuve d’agressivité aux bons moments, et c’est ce dont nous avions besoin », a expliqué Van Dijk.

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« On pouvait le voir dans les tribunes : le public a adoré, et cette énergie s’est transmise à l’équipe. »

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« C’était important de ne pas encaisser de but », a ajouté le défenseur néerlandais.

Van Dijk croit au potentiel du jeune Jacquet

Van Dijk a également fait l’éloge de son jeune partenaire en défense, Jeremy Jacquet, qui a intégré le onze de départ avec sérénité. « Écoutez, c’est un joueur fantastique et il a un potentiel immense. C’est très enthousiasmant pour Liverpool », a déclaré Van Dijk.

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« Il doit continuer à travailler, à apprendre des situations de match, dans les bons comme dans les mauvais moments, et à garder son calme. »

Le capitaine a aussi souligné l’importance de l’approche tactique directe de Liverpool durant les 30 premières minutes, qui a permis à son équipe de déjouer le pressing haut de Brighton et de marquer deux fois.

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Liverpool veut conserver sa dynamique défensive

Cette prestation défensive dominante donne de l’élan à Liverpool, qui cherche à gagner en régularité dans les compétitions nationales.

Alors qu’Araujo et Jacquet prennent leurs marques en défense, l’équipe de Van Dijk cherchera à préserver sa solidité défensive lors des prochaines rencontres.

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Liverpool se tourne désormais vers son prochain rendez-vous en Premier League.