La mort de Di Miguel réveille le spectre de 2006 : Materazzi « Je remercie Dieu que le coup de tête de Zidane ne m'ait pas tué »

Partager Suivez GOAL sur Google

Vingt ans après le geste qui a secoué le monde, Marco Materazzi, ancienne star de la sélection italienne, est revenu sur cet épisode. Mais cette fois, non pas par fierté ou par colère, mais par gratitude et par peur.

Publicité

Le décès de l'attaquant espagnol Jesús de Miguel, survenu après une collision effroyable sur le terrain, a ravivé chez l'ancien défenseur italien le souvenir du moment le plus dangereux de sa carrière, lorsqu'il reçut le célèbre coup de tête de Zinédine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006, ce qui lui fait dire : Dieu merci, je n'ai pas été blessé.

Dans un entretien accordé au journal « La Gazzetta dello Sport », publié jeudi, Materazzi a déclaré : « La mort de Jesús de Miguel m'a fait remercier Dieu de ne pas avoir été blessé. » Des mots brefs, mais qui portaient tout le poids d'une tragédie qui secoue encore le football.

L'attaquant de Tenerife, de Miguel, est décédé après être entré en collision avec le gardien d'Andorre, Jesús Owono, lors d'un match de deuxième division espagnole plus tôt ce mois-ci. Le choc avait d'abord semblé anodin, mais il s'est transformé en quelques heures en drame, après l'annonce du décès du joueur le lendemain.

Materazzi a affirmé que l'épisode du coup de tête, considéré comme l'un des plus célèbres de l'histoire de la Coupe du monde, le tourmente encore vingt ans plus tard, bien qu'il ait remporté ensuite le titre mondial avec l'Italie. En finale 2006, Zidane, alors capitaine de l'équipe de France, avait été expulsé après avoir donné un coup de tête dans la poitrine de Materazzi, avant que l'Italie ne remporte le titre aux tirs au but.

Publicité Publicité

L'ancien défenseur de l'Inter Milan a ajouté que ce qui est arrivé à de Miguel lui a fait prendre conscience que ce qu'il a subi en 2006 aurait pu se terminer tout autrement : le coup de tête que le monde entier a vu, perçu comme un moment de colère de Zidane, aurait pu tourner au drame humain si le coup avait été porté à un autre endroit, ou avec une force différente.

Related Topics

Zidane, devenu aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, avait déclaré le mois dernier qu'il n'était pas fier de ce coup de tête, mais qu'il ne le regrettait pas. Une déclaration qui a suscité une vive polémique, car elle a rouvert une vieille blessure entre les deux stars.

Materazzi a dévoilé un nouvel aspect de sa relation avec Zidane, en évoquant une rencontre qui les avait réunis avant l'un des matches, en 2010.

Publicité

L'ancien joueur italien a déclaré : « Lorsqu'il m'a vu, il a hésité un instant, il a même fait demi-tour pour repartir, mais je me suis approché de lui et je lui ai serré la main en disant : je suis content de notre rencontre ici, là où personne ne nous voit. Il m'a répondu : ne t'inquiète pas, ces choses-là arrivent, tout cela appartient au passé. »

Mais Materazzi a exprimé son regret que Zidane ait par la suite nié que la rencontre se soit déroulée comme il l'avait décrite, affirmant qu'il avait pris Materazzi pour un admirateur. Il a déclaré : « C'est dommage qu'il ait tout nié par la suite. »

Publicité

Les déclarations de Materazzi interviennent à un moment délicat, alors que l'équipe de France dirigée par Zidane affronte l'Italie en Ligue des nations plus tard dans la journée de jeudi. Une confrontation qui rappellera la finale 2006 et qui fera souvenir au public que le football n'est pas seulement une affaire de victoires et de titres, mais aussi de moments humains qui peuvent changer à jamais la vie des joueurs.

Aujourd'hui, après la mort de de Miguel, Materazzi porte un regard différent sur ce coup de tête : il n'est plus un simple souvenir sportif, mais est devenu un rappel que la vie des joueurs est fragile, et qu'un seul instant de colère sur le terrain peut se transformer en catastrophe irréparable.