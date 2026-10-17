Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-GER-BUNDESLIGA-HANOVER-ST.PAULIAFP
SID
Traduit par

La montée n’est pas d’actualité à Hanovre : le 96 toujours sans victoire après deux matches sous les ordres de son nouvel entraîneur Sandro Wagner

Bundesliga 2
Match report
Hanovre vs St.Pauli
Hanovre
St.Pauli

Sandro Wagner n’a pas non plus réussi à s’imposer pour son deuxième match à la tête de Hanovre 96. Lors de la 8e journée de 2. Bundesliga, les Basse-Saxons n’ont pas fait mieux qu’un match nul 1-1 (0-1 à la pause) face au FC St. Pauli, relégué de première division.

Abdoulie Ceesay (45e+1) a marqué pour les visiteurs hambourgeois sur leur première grosse occasion. Husseyn Chakroun (48e) a permis au Hanovre 96 d’arracher au moins un point après la décevante défaite 3-0 contre le 1. FC Magdebourg, lors du premier match sous les ordres de Wagner, ancien entraîneur d’Augsbourg en Bundesliga.

« C’est en tout cas un pas en avant. Bien sûr, tout n’a pas encore fonctionné. Mais l’important était de réagir après la défaite de la semaine dernière », a déclaré Jonas Boldt, directeur général chargé du sport du Hanovre 96, à Sky. Il ne fallait « pas évoquer » le mot « montée », a ajouté Boldt, en poste depuis juin au sein du club qui a terminé quatrième la saison dernière : « Mieux vaut rester modestes et travailler. »

Hanovre compte ainsi, pour l’instant, trois points d’avance sur la zone de relégation. St. Pauli, invaincu pour la cinquième fois de suite, est à quatre points de la place de barragiste pour la montée.

Dans l’enceinte bien remplie du Maschsee, les spectateurs avaient pourtant déjà exulté à la 9e minute, lorsque Chakroun avait marqué d’une frappe puissante d’un peu plus de 15 mètres. Mais Benjamin Källman se trouvait auparavant légèrement hors-jeu et le but a été annulé.

Hanovre, que Wagner encourageait sans cesse à grands gestes depuis le bord du terrain, est resté le plus entreprenant. Sur une combinaison après un corner, la tête de Virgil Ghita, seul à trois mètres du but, a heurté la barre transversale (29e). Pour la huitième fois déjà depuis le début de la saison, un montant empêchait les Rouges de marquer.

À l’autre bout du terrain, Louis Oppie a trouvé la tête de Ceesay d’un centre tendu venu de la gauche. L’attaquant s’était échappé de la défense du 96 et a assommé Hanovre. Après la pause, Hanovre a été récompensé : cette fois, Chakroun se trouvait certes à plusieurs mètres en position de hors-jeu, mais le ballon venait de Lars Ritzka, défenseur de St. Pauli. L’intensité est ensuite montée des deux côtés, avec un avantage pour St. Pauli.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google