La compo du PSG : La MNM alignée d’entrée face à Nantes

Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Paris se mesure à Nantes ce samedi au Parc des Princes (à 17h). Cette rencontre arrive quatre jours avant le choc face à Manchester City, mais cela n’a pas empêché Mauricio Pochettino d’aligner un onze très séduisant.

Le coach argentin a notamment fait confiance à son trio vedette, Messi – Neymar – Mbappé. Pourtant, l’attaquant brésilien n’était pas sûr de pouvoir tenir sa place, car il revient tout juste de blessure. Au final, il est bien là, au grand dam de Mauro Icardi, qui pensait pouvoir profiter d’une présence dans le onze.

Verratti est bien là

Dans l’entrejeu, Marco Verratti est également présent. L’Italien est associé à Leandro Paredes, qui revient d’une longue indisponibilité, et à Idrissa Gueye. Un milieu costaud et qui devrait offrir de l’assurance à l’équipe.

Derrière, les deux défenseurs titulaires que sont Marquinhos et Presnel Kimpembe sont indisponibles. Ils ont été relevés par la paire Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Sur les côtés, on retrouve Juan Bernat et Achraf Hakimi. Enfin, dans les buts et en absence de Donnarumma, c’est Keylor Navas qui est aligné.

Le onze de départ du PSG :

Keylor Navas - Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat - Paredes, Gueye, Verratti - Mbappé, Neymar, Messi.