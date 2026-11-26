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La Major League Soccer (MLS) finalise une nouvelle refonte majeure de ses play-offs. Dès la saison 2027-28, le tour de repêchage et le premier tour disputé au meilleur des trois matches devraient disparaître. Le nouveau format à 16 équipes vise à renforcer l’enjeu de la saison régulière, le système actuel n’étant pas parvenu à maintenir la dynamique de la compétition ni à récompenser les équipes les plus performantes.

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La MLS prépare une refonte majeure de ses play-offs

La MLS finalise une nouvelle refonte majeure de ses play-offs , alors même que ceux de la MLS Cup 2026 débutent. À partir de la saison 2027-28, la ligue supprimera son tour de repêchage, introduit récemment, ainsi que le premier tour disputé au meilleur des trois matches, selon The Guardian.

Ces changements ramèneront le nombre de participants aux play-offs à 16 équipes. Dans le nouveau format, les deux premiers tours se joueront en matches aller-retour, à domicile et à l’extérieur, tandis que les demi-finales et la finale redeviendront des matches à élimination directe, organisés sur le terrain de l’équipe la mieux classée.

Pourquoi la ligue supprime les séries au meilleur des trois matches

Introduit en 2023, le premier tour au meilleur des trois matches n’a pas réussi à entretenir le suspense ni à récompenser les meilleures équipes de la saison régulière. Lors des trois dernières saisons, pas moins de 35 jours se sont écoulés entre la fin de la saison régulière et le deuxième tour, en raison de la trêve internationale de novembre.

Si la pause liée à la Coupe du monde 2026 a permis à la MLS de repousser le début des play-offs de cette année après la fenêtre internationale, l’intervalle entre la dernière journée de saison régulière et les quarts de finale a tout de même atteint 28 jours. La ligue avait également envisagé un format à double élimination inspiré du football australien avant d’arrêter son dernier projet.

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La MLS n’a pas immédiatement réagi aux dernières informations, mais elle avait confirmé en août qu’elle examinait son format. « La Major League Soccer continue d’évaluer d’éventuels ajustements à son format de play-offs dans le cadre d’un examen plus large du passage de la ligue à un nouveau calendrier de compétition, à partir de la saison 2027-28 », avait déclaré une personne chargée de sa communication.

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Redonner de l’enjeu à la saison régulière

La volonté de renforcer l’enjeu de la saison régulière est l’une des principales raisons de ces ajustements répétés. Actuellement, 60 % des clubs se qualifient pour les play-offs, ce qui rend la course à la qualification trop peu exigeante.

Cette indulgence s’est illustrée cette année lorsque le Real Salt Lake a atteint le premier tour malgré une seule victoire en 16 matches après la Coupe du monde. Le club a devancé le Minnesota United lors de la dernière journée de saison régulière, alors même que celui-ci restait sur une série d’une victoire en 18 matches.

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Le format prévu pour 2027-28 sera le sixième utilisé par la MLS depuis sa création en 1996. La ligue avait brièvement abandonné les confrontations en plusieurs matches en 2019, avant de réintroduire des séries plus longues après la conclusion de son partenariat de diffusion avec Apple, notamment pour garantir aux équipes qualifiées les moins bien classées les revenus d’au moins un match de play-offs.

Quelle est la prochaine étape pour les play-offs de MLS ?

Pour l’heure, les clubs doivent disputer les play-offs de la MLS Cup 2026 selon le système actuel, avant que la refonte n’entre en vigueur avec le nouveau calendrier de compétition de la ligue en 2027-28.

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Certains détails du nouveau format restent à préciser. L’ordre des matches à domicile dans les confrontations aller-retour demeure inconnu, même si le dernier format de la MLS à utiliser ce système accordait à l’équipe la mieux classée l’avantage de recevoir au match retour décisif.