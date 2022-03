La mise en garde de Marquinhos avant le retour contre le Real

Mercredi prochain, et après avoir défié l’OGC Nice en championnat, le PSG se mesure au Real Madrid lors de la seconde manche des 8es de finale de la Ligue des Champions. L’équipe de la capitale devrait aborder ce rendez-vous avec confiance puisqu’elle s’est assurée un avantage à l’aller en l’emportant 1-0. Kylian Mbappé avait marqué en toute fin de partie, matérialisant la bonne prestation des siens.

La bande à Pochettino est en ballotage favorable dans ce duel, mais la qualification est encore loin d’être acté. Le match retour au Bernabeu s’annonce compliquée et un sursaut d’orgueil du Real reste tout à fait possible. C’est sur quoi a d’ailleurs tenu à insister Marquinhos, le capitaine de l’équipe, ce vendredi lors de son intervention sur la radio RMC Sport.

« Le bilan de ce match aller a été vraiment très positif, a commencé par rappeler le Brésilien. On est très content de ce qu’on a réalisé. On sait que le deuxième match sera différent. Chaque match a son histoire. On doit faire un meilleur match. On ne lâche pas, on continue de travailler. On a fait un pas (vers les quarts) mais on n’a encore rien gagné. »

Marquinhos et le PSG gardent les pieds sur terre

Marquinhos a enchéri en indiquant que le Real dispose de suffisamment d’atouts pour mettre en danger Paris, même si les Merengue ne l’ont pas trop montré à l’aller. « (A Paris) On a fait un bon pressing haut. Tout le monde a fait le boulot (…) Si une équipe laisse le Real jouer, avec la qualité de leurs milieux de terrain, Karim (Benzema) qui vient jouer entre les lignes, c’est sûr qu’ils vont avancer, avoir le ballon. Avec un score de 1-0, on garde les pieds sur terre. Car il n’y a pas beaucoup de différence. Tout est ouvert ».

Durant la première manche de cette confrontation, c’est donc Mbappé qui a débloqué la situation. Et on compte encore sur lui pour le faire dans la capitale espagnole. « Marqui » reconnait qu’il est devenu l’atout numéro 1 du PSG, mais il rappelle que cette formation a aussi d’autres joueurs de grande qualité. « Kylian il marque des buts il est décisif, il a un pouvoir dans ses jambes et dans ses pieds c’est incroyable. Oui pour moi c’est le meilleur joueur du monde actuellement, mais tout le monde est important y a pas de stars ou de boss PSG », a-t-il confié.

Enfin, Marquinhos s’est aussi exprimé à propos de Messi, qui ne réalise pas une saison aussi bonne qu’on l’espérait. Il ne se fait pas d’inquiétude à propos de son coéquipier argentin : « Je ne sens pas Messi affecté. Il a déjà revu des critiques, c’est une nouvelle vie, un nouveau pays. Il est de plus en plus à l’aise il comprend notre manière de jouer, comme Kylian on essaie de le mettre dans les meilleures conditions ».