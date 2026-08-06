La ministre des Sports répond : l'Espagne regrette-t-elle d'accueillir la Coupe du monde avec le Maroc ?

L'Espagne a assuré qu'elle accueillerait la finale du Mondial 2030, malgré la volonté du Maroc de disputer le match au nouveau stade Hassan II à Casablanca.

La ministre espagnole de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports, Milagros Tolón, a exprimé sa confiance dans le fait que l'Espagne accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, qu'elle coorganisera avec le Portugal et le Maroc.

Elle a déclaré dans l'émission « Hora 25 » sur la radio Cadena SER : « Nous le méritons, et nous avons toujours été engagés à ce que l'Espagne l'accueille. »

Au sujet des raisons pour lesquelles l'Espagne devrait accueillir la finale, elle a précisé : « Premièrement, nous sommes champions du monde chez les hommes et chez les femmes. Deuxièmement, l'Espagne, aux côtés du Portugal, a porté la candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2030, et le Maroc s'est joint plus tard, sans compter que nous possédons de nombreux atouts et points forts en tant que pays. »

À propos des informations selon lesquelles la FIFA aurait proposé l'organisation de la finale en échange d'un soutien à Infantino, elle a affirmé : « Nous avons été très surpris, et le plus important est que la FIFA l'a déjà démenti. Nous travaillons avec la FIFA, et notre prochaine réunion aura lieu en septembre. Ils ont été très clairs et très catégoriques en démentant cette information. Nous continuerons à travailler car nous voulons, et il faut, que la finale de la Coupe du monde se dispute en Espagne. »

Interrogée sur la question de savoir si le gouvernement regrettait d'accueillir la Coupe du monde avec le Maroc, elle a répondu : « Je ne commenterai pas cela car ce sont des décisions prises par la Fédération internationale de football (FIFA). Cette affaire présente de nombreux avantages, comme nous l'avons vu lors de cette Coupe du monde. La FIFA a approuvé, et il en sera ainsi. Nous travaillons à en faire la meilleure Coupe du monde de l'histoire de notre pays. »

Au sujet des avantages d'organiser la finale en Espagne, elle a assuré : « Nous avons une grande expérience des événements sportifs, mais en plus de cela, l'Espagne dispose d'un réseau de communications moderne et de la sécurité dont nous jouissons dans ce pays, et avec tous ces atouts, je suis convaincue que la FIFA choisira l'Espagne pour disputer la finale. »

Concernant le lieu où se disputera la finale du Mondial 2030, et le choix entre Madrid et Barcelone, la ministre a commenté : « En tant que gouvernement, nous voulons que la finale se dispute en Espagne. La Fédération internationale de football (FIFA) en décidera, mais nous voulons qu'elle se dispute dans notre pays car nous la méritons, et nous avons toujours été engagés à l'accueillir en Espagne. »

La ministre a affirmé que le gouvernement dispose d'une feuille de route « parfaitement définie » et qu'une « réunion de coordination » avec la FIFA est prévue en septembre.

Elle a également indiqué que 15 ministères sont impliqués dans le dossier, aux côtés de 10 groupes de travail et de plus de 100 personnes qui déploient tous leurs efforts pour présenter des « arguments convaincants » à la FIFA afin d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030 en Espagne.