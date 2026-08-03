« La méthode de travail inhabituelle d’Erik ten Hag peut devenir un problème à Twente »

La manière dont Erik ten Hag exerce son rôle de directeur technique du FC Twente est très inhabituelle, écrit Jeroen Kapteijns dans une analyse pour De Telegraaf.

Ten Hag a été nommé directeur technique de Twente il y a quelques mois, le club où il a également évolué pendant des années en tant que joueur.

Natif de Haaksbergen, il a démarré sur les chapeaux de roue et est parvenu à prolonger Ruud Nijstad. Il l’a ainsi gardé hors de portée de plusieurs grands clubs des Pays-Bas et de l’étranger.

Mats Rots a été vendu à TSG Hoffenheim pour quinze millions d’euros, Wout Weghorst, Joël Drommel et Ramiz Zerrouki ont été amenés à la Grolsch Veste.

Pourtant, après la double confrontation contre Ferencváros, il est apparu qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour Ten Hag. L’équipe de John van den Brom s’est inclinée 4-3 sur l’ensemble des deux matches.

Selon De Telegraaf, Ten Hag exerce entre-temps son rôle de directeur technique d’une manière inhabituelle. « La manière dont il l’exerce est inhabituelle et peut potentiellement devenir un problème », affirme Kapteijns.

« Il ne manque aucun entraînement, est chaque jour au centre d’entraînement, assiste toujours aux causeries d’avant-match et se rend dans le vestiaire de Twente aussi bien avant qu’après les matches. »

« Une influence aussi importante d’un directeur technique est très inhabituelle aux Pays-Bas et peut entraîner une pression supplémentaire sur Van den Brom et les joueurs, surtout si la saison ne se déroule pas comme espéré. »