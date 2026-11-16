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L’équipe des Pays-Bas a subi lundi soir sa plus lourde défaite de ce siècle : en déplacement en Allemagne, elle s’est inclinée 5-0 après une seconde période désastreuse. Xavi Hernández a pris des mesures dès la fin du match et a retenu son équipe dans le vestiaire bien plus longtemps que d’habitude.

La situation a donné lieu à des images étonnantes lors de l’après-match de la NOS, où Rafael van der Vaart et Youri Mulder ont dû meubler l’antenne. Après plus d’une demi-heure sans le moindre signe de vie en zone mixte, la parole a été donnée au journaliste Jeroen Stekelenburg.

« Non, la porte du vestiaire est encore fermée », rapporte Stekelenburg depuis Berlin. Jusque-là, seul Denzel Dumfries lui avait parlé au bord du terrain.

« Notre producteur vient de nous le confirmer. Il faut pas mal marcher pour arriver jusqu’ici, car le stade est grand. Le vestiaire se trouve à une centaine de mètres d’ici, mais la porte est toujours fermée. »

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Le sélectionneur Xavi a manifestement besoin d’un peu plus de temps pour s’adresser à son équipe après cette défaite cuisante contre l’Allemagne. Les Pays-Bas sont certes qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, mais cette défaite leur aura forcément fait mal.

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« Quelques Allemands commencent à arriver en zone mixte pour des interviews, mais ils sont évidemment dans un tout autre état d’esprit que les Néerlandais », poursuit Stekelenburg. « Pour l’instant, rien n’indique vraiment que des Néerlandais vont sortir. »

Stekelenburg espère alors que la situation va rapidement évoluer. « Cela finira bien par changer. Soit le vestiaire est très silencieux, soit il est au contraire très bruyant parce qu’ils sont en colère les uns contre les autres. Pour notre part, nous attendons toujours dans des catacombes froides et peu accueillantes. Jusqu’ici, il n’y a eu que très peu de mouvement. »

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Youri Mulder désapprouve totalement ce comportement de l’équipe des Pays-Bas. « C’est vraiment faible, non ? La KNVB doit quand même faire en sorte que des joueurs viennent ici. Quand ils gagnent 7-0, ils sont là. Mais pas maintenant. Bien sûr, on reste un moment dans le vestiaire, mais… »

Plus de 35 minutes après le coup de sifflet final, Xavi a été le premier à se présenter devant la caméra. Le sélectionneur espagnol a indiqué avoir déjà parlé aux joueurs et s’est surtout dit coupable envers le peuple néerlandais.