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Le milieu de Villarreal Santi Comesana a vivement critiqué l’influence des plus grands clubs espagnols après la défaite de son équipe face à Barcelone. Les visiteurs ont vu s’envoler leur avance de deux buts lors d’un effondrement en seconde période, laissant le Sous-marin jaune frustré par l’arbitrage au Spotify Camp Nou.

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La pression monte au Camp Nou

Comesana n’a pas mâché ses mots après le match, estimant que les sollicitations incessantes des joueurs du club recevant avaient fortement influé sur l’arbitrage. Le milieu a évoqué des incidents précis en première période, au cours desquels la pression exercée par les joueurs du Barça semblait peser sur les décisions de l’arbitre.

« En première période, il y a 7 joueurs du Barça qui protestent auprès de l’arbitre. Cela l’a influencé », a déclaré Comesana lors d’un entretien avec DAZN. Cette atmosphère semblait avoir préparé une seconde période durant laquelle les visiteurs ont eu le sentiment que l’arbitrage favorisait nettement le club recevant, alors que celui-ci cherchait à revenir au score.

La frustration de Villarreal tient à ce que ses joueurs ont perçu comme un changement dans la sévérité de l’arbitre après la pause. Comesana a relevé une différence dans sa manière de siffler les fautes une fois les équipes revenues sur le terrain. « En deuxième période, il a commencé à nous donner des cartons. Il siffle quatre fautes de suite qui sont discutables. Puis il accorde un corner alors qu’il aurait dû donner une sortie de but », a-t-il ajouté, soulignant l’accumulation de petites décisions défavorables au Sous-marin jaune.

Le coup dur psychologique de la remontée

Le tournant du match est survenu en seconde période, lorsque les joueurs de Hansi Flick ont enfin trouvé la faille dans la défense de Villarreal. Si les visiteurs semblaient à l’aise avec leur avance de 2-0, le premier but adverse a provoqué l’effondrement de leur résistance défensive.

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Comesana a reconnu que l’impact mental de ce premier but était impossible à ignorer, notamment au vu des circonstances qui l’ont entouré. « Le premier but du Barça nous a tués psychologiquement. Gulácsi n’a pas touché le ballon et l’arbitre a accordé un corner », a expliqué le milieu, contestant le corner qui a précédé la spectaculaire victoire 3-2 du club catalan.

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Ce corner a été le point de départ d’une période de domination durant laquelle les locaux ont marqué trois fois en seulement dix minutes. Cette succession rapide d’attaques a mis à profit le désarroi de Villarreal, qui s’est soudain retrouvé du mauvais côté de toutes les décisions litigieuses. Pour Comesana, ce sentiment n’avait rien de nouveau : il a établi un parallèle avec ses précédents déplacements dans les plus grands stades d’Espagne.

Les géants de la Liga dans le viseur

La critique la plus virulente de Comesana portait sur son affirmation selon laquelle Barcelone et le Real Madrid exercent systématiquement une pression sur les arbitres pour obtenir un avantage. « La même chose nous est arrivée au Bernabéu. La pression que le Barça et le Real Madrid exercent sur les arbitres est intense », a-t-il déclaré.

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Au bout du compte, Villarreal a subi une défaite cruelle : grâce à sa remontée en seconde période, Barcelone a conservé son avance en tête du classement. Malgré la discipline tactique des visiteurs en première période, les attaques incessantes de Lamine Yamal et de ses coéquipiers ont fini par faire céder le Sous-marin jaune. Tandis que Barcelone célèbre trois points précieux dans la course au titre, Villarreal continue de regretter ce qu’il considère comme des erreurs évitables de l’arbitre.