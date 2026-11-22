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Le milieu de Villarreal Santi Comesana a vivement dénoncé l’influence des plus grands clubs espagnols après la défaite spectaculaire de son équipe face au FC Barcelone. Les visiteurs ont laissé filer une avance de deux buts en s’effondrant en seconde période, et le Sous-marin jaune a déploré l’arbitrage au Spotify Camp Nou.

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La pression monte au Camp Nou

Comesana n’a pas mâché ses mots après le match, estimant que la prestation de l’arbitre avait été sensiblement affectée par les protestations incessantes des joueurs locaux. Le milieu a évoqué des incidents précis en première période, lors desquels la pression exercée par les joueurs du FC Barcelone a semblé influer sur les décisions arbitrales.

« En première période, il y a 7 joueurs du Barça qui protestent auprès de l’arbitre. Ça l’a affecté », a déclaré Comesana lors d’un entretien sans détour avec DAZN. Cette ambiance a semblé préparer le terrain pour une seconde période au cours de laquelle les visiteurs ont eu le sentiment que les décisions favorisaient nettement les locaux, alors que ces derniers cherchaient à revenir dans le match.

La frustration de Villarreal vient de ce que ses joueurs ont perçu comme un changement dans la sévérité de l’arbitre après la pause. Comesana a relevé une différence dans sa manière de siffler les fautes une fois les équipes revenues sur le terrain. « En deuxième période, il a commencé à nous donner des cartons. Il siffle quatre fautes de suite qui sont discutables. Puis il accorde un corner alors qu’il aurait dû donner un six mètres », a-t-il ajouté, soulignant l’accumulation de petites décisions défavorables au Sous-marin jaune.

Le coup dur psychologique de la remontée

Le tournant du match est survenu en seconde période, lorsque les hommes de Hansi Flick ont enfin réussi à tromper la défense de Villarreal. Alors que les visiteurs semblaient maîtriser la rencontre avec leur avance de 2-0, le premier but des locaux a provoqué l’effondrement de leur résistance défensive.

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Comesana a reconnu qu’il était impossible d’ignorer l’effet psychologique de ce premier but, en particulier compte tenu des circonstances qui l’ont entouré. « Le premier but du Barça nous a tués psychologiquement. Gulácsi n’a pas touché le ballon et ils ont accordé un corner », a expliqué le milieu, contestant le corner qui a précédé la spectaculaire victoire 3-2 du club catalan.

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Ce corner a déclenché une période de domination pendant laquelle les locaux ont marqué trois fois en seulement dix minutes. Cette offensive éclair a profité de la situation d’une équipe de Villarreal qui s’est soudain retrouvée du mauvais côté de toutes les décisions litigieuses. Pour Comesana, ce sentiment n’avait rien de nouveau : il a établi un parallèle entre cette expérience et ses précédents déplacements dans les plus grands stades d’Espagne.

Les géants de la Liga dans le viseur

La partie la plus virulente des critiques de Comesana concerne son affirmation selon laquelle le FC Barcelone et le Real Madrid exercent systématiquement une pression sur les arbitres pour obtenir un avantage. « La même chose nous est arrivée au Bernabéu. La pression que le Barça et le Real Madrid exercent sur les arbitres est intense », a-t-il déclaré.

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Au bout du compte, Villarreal a subi une défaite cruelle : grâce à une remontée spectaculaire en seconde période, le FC Barcelone a conservé son avance en tête du classement. Malgré la discipline tactique des visiteurs en première période, les attaques incessantes de Lamine Yamal et de ses coéquipiers ont fini par faire céder le Sous-marin jaune. Tandis que le FC Barcelone célèbre trois points précieux dans la course au titre, Villarreal regrette ce qu’il considère comme des erreurs évitables de l’arbitre.