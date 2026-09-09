Seuls deux clubs peuvent encore décrocher le titre de champion invaincu en Roshan League lors de la saison en cours 2026-2027, après avoir bouclé 6 journées sans concéder la moindre défaite, avec en tête l'Al-Ittihad.

Al-Ittihad n'a subi aucune défaite lors des 6 premières journées, remportant 4 rencontres pour deux matchs nuls, ce qui lui permet d'occuper la troisième place au classement avec 14 points.

Mais Al-Ittihad n'est pas seul sur cette liste, puisque le club d'Al-Kholood l'a rejoint après sa victoire face à Al-Shabab sur le score de 2-1, ce mercredi, lors de la sixième journée de la Roshan League.

Au cours des 6 premières journées, Al-Kholood a remporté 3 matchs et concédé 3 nuls, dont un face à Al-Ittihad lui-même lors de la première journée, ce qui le place à la sixième position du classement avec 12 points.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », il s'agit du meilleur début de l'histoire du club d'Al-Kholood en Saudi Pro League, surpassant la saison dernière où il avait engrangé 9 points après les 6 premières journées, avec 3 victoires et 3 défaites.

Ainsi, toutes les équipes qui participent à la Saudi Pro League ont subi une défaite au cours de la saison en cours, y compris Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ahli, à l'exception d'Al-Ittihad et d'Al-Kholood, ce qui signifie qu'ils sont les seuls en mesure de remporter le titre de champion invaincu.

L'expression « champion invaincu » désigne le titre remporté par une équipe sans concéder la moindre défaite. Seuls Al-Hilal et Al-Shabab avaient réalisé cet exploit à l'ère du professionnalisme, mais « Az-Zaïm » se distingue en l'ayant accompli à deux reprises.