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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La meilleure saison de son histoire : un club surprise défie Al-Ittihad pour la course au titre

Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
Al Kholood vs Al Shabab
Al Kholood
Al Shabab
Arabie saoudite

« Al-Ameed » et une autre équipe n'ont subi aucune défaite en Roshn Saudi League

Seuls deux clubs peuvent encore décrocher le titre de champion invaincu en Roshan League lors de la saison en cours 2026-2027, après avoir bouclé 6 journées sans concéder la moindre défaite, avec en tête l'Al-Ittihad.

Al-Ittihad n'a subi aucune défaite lors des 6 premières journées, remportant 4 rencontres pour deux matchs nuls, ce qui lui permet d'occuper la troisième place au classement avec 14 points.

Mais Al-Ittihad n'est pas seul sur cette liste, puisque le club d'Al-Kholood l'a rejoint après sa victoire face à Al-Shabab sur le score de 2-1, ce mercredi, lors de la sixième journée de la Roshan League.

Au cours des 6 premières journées, Al-Kholood a remporté 3 matchs et concédé 3 nuls, dont un face à Al-Ittihad lui-même lors de la première journée, ce qui le place à la sixième position du classement avec 12 points.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », il s'agit du meilleur début de l'histoire du club d'Al-Kholood en Saudi Pro League, surpassant la saison dernière où il avait engrangé 9 points après les 6 premières journées, avec 3 victoires et 3 défaites.

Ainsi, toutes les équipes qui participent à la Saudi Pro League ont subi une défaite au cours de la saison en cours, y compris Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ahli, à l'exception d'Al-Ittihad et d'Al-Kholood, ce qui signifie qu'ils sont les seuls en mesure de remporter le titre de champion invaincu.

L'expression « champion invaincu » désigne le titre remporté par une équipe sans concéder la moindre défaite. Seuls Al-Hilal et Al-Shabab avaient réalisé cet exploit à l'ère du professionnalisme, mais « Az-Zaïm » se distingue en l'ayant accompli à deux reprises.

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