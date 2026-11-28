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Frank Lampard a reconnu que « la meilleure équipe a gagné » après la défaite de Coventry face à Leeds (3-0), samedi à Elland Road. Dominic Calvert-Lewin et Sean Longstaff, auteur d’un doublé, ont fait la différence. L’entraîneur de Coventry a déploré la manière dont son équipe a encaissé les buts, mais assure que ce résultat ne définira pas sa saison. Il se tourne désormais vers la réception d’Ipswich, mardi.

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Lampard reconnaît la supériorité de Leeds

Lampard a reconnu que « la meilleure équipe a gagné » après la défaite de Coventry face à Leeds (3-0) à Elland Road. Interrogé par BBC Match of the Day, il a déclaré : « La meilleure équipe a gagné, c’était clair. Le point positif, c’est que nous avons rarement joué comme ça cette saison, peut-être contre Arsenal lors du premier match. »

Calvert-Lewin, qui a récemment signé un nouveau contrat , a ouvert le score cinq minutes avant la mi-temps. Longstaff a doublé la mise juste avant la pause, puis scellé la victoire au milieu de la seconde période. Ce résultat propulse Leeds à la sixième place, tandis que Coventry ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation.

Des buts encaissés qui frustrent l’entraîneur de Coventry

« Lors des derniers matches, nous avons fait preuve d’une vraie combativité et de beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, nous n’avons pas été à ce niveau, tandis que Leeds était au rendez-vous. C’est une très bonne équipe », a poursuivi Lampard.

Il a ajouté : « Les deux buts [en première période] sont décevants de notre point de vue. On ne peut pas laisser Dominic Calvert-Lewin avancer aussi librement. Venir ici et prendre le dessus n’est pas facile. C’est décevant, mais je sais à quel point les joueurs donnent de leur personne. Leeds évolue dans ce championnat depuis deux ans et se trouve à un autre stade. »

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Les résultats à l’extérieur deviennent préoccupants

Ce revers a marqué un retour douloureux à Elland Road pour Lampard. En 2019, son équipe de Derby avait éliminé Leeds en demi-finale des barrages de Championship après le scandale du Spygate. Coventry n’a désormais remporté qu’un seul de ses six matches de championnat à l’extérieur cette saison, contre Nottingham Forest.

Lampard assure toutefois que ce revers ne fera pas dérailler le promu. « Ce genre de match peut arriver. Définira-t-il notre saison ? Non. Mais notre réaction lors des prochains matches est importante, et il est important que nous en tirions des leçons », a-t-il déclaré.

Le match contre Ipswich désormais crucial

Coventry retrouve la CBS Arena mardi pour affronter Ipswich, et Lampard mesure l’importance de cette rencontre. « Le prochain match, contre Ipswich : ce sont ces rencontres qui définiront notre saison », a-t-il déclaré.