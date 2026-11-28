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Les inquiétudes persistent à Manchester United. L’équipe de Mauricio Pochettino a montré un meilleur visage samedi, mais s’est inclinée 0-4 à Old Trafford face à Brentford, notamment à cause d’un doublé de Callum Wilson. United reste dix-neuvième et se retrouvera dernier si Crystal Palace bat Hull City à domicile dimanche. Brentford, qui n’a remporté aucun de ses dix derniers déplacements en Premier League, occupe une belle cinquième place.

Joshua Zirkzee a de nouveau eu la confiance de Pochettino et aurait pu rendre un grand service à son entraîneur dès la quatrième minute. Servi par Youri Tielemans, l’international néerlandais n’a pas réussi à tromper le gardien de Brentford, Caoimhín Kelleher.

Harry Maguire, qui a écopé d’un carton jaune en fin de match, synonyme de suspension, est lui aussi passé tout près du but avec une puissante tête sur la barre transversale. Le ballon est revenu à Amad Diallo, dont la frappe a été contrée par Sepp van den Berg. Bruno Fernandes a également placé une tête à côté, mais le début de match de United était prometteur.

Prometteur ou non, c’est Brentford qui a ouvert le score. Mikkel Damsgaard a repéré Dango Ouattara aux abords de la surface, et celui-ci a aussitôt transmis le ballon à Wilson. Grâce à son contrôle, l’Anglais s’est défait de Maguire avant de conclure d’une frappe du droit pleine d’assurance devant Senne Lammens : 0-1.

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United a ainsi encaissé un but lors de cette douzième journée, égalant un record négatif du club. Seule l’équipe de la saison 1930/31 n’avait réussi à garder sa cage inviolée lors d’aucun de ses douze premiers matches de Premier League.

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Après ce but, Brentford a joué beaucoup plus librement et a de nouveau mis la défense de United en pièces après un peu plus d’une demi-heure. La passe en profondeur précise de Damsgaard est arrivée dans la course d’Ouattara, qui a effacé Lisandro Martínez avant de trouver Wilson d’une passe entre les jambes de Maguire. Wilson n’a eu qu’à pousser le ballon au fond : 0-2.

United a alors établi un record négatif en Premier League. Jamais une équipe n’avait encaissé au moins deux buts lors de six mi-temps consécutives. Il fallait réagir après la pause, mais United n’a guère créé plus qu’une occasion sur une frappe de Patrick Dorgu en début de seconde période. Kelleher a repoussé la tentative du Danois.

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Dans cette rencontre plaisante, Tielemans est passé tout près du but. La belle frappe du Belge a heurté la barre avant de passer au-dessus. Le club à domicile a également eu de la réussite lorsqu’une faute de Leny Yoro sur Kevin Schade dans la surface n’a pas été jugée suffisante pour que la VAR intervienne. Peu après, Zirkzee a cédé sa place à Matheus Cunha, à la grande joie d’Old Trafford.

Le Brésilien n’a pas non plus pu inverser la tendance. United a continué à afficher un niveau de jeu catastrophique et a reçu le coup de grâce à dix minutes de la fin. Diogo Dalot a envoyé de la tête le ballon sur la cuisse de Kristoffer Ajer, qui n’a pas manqué l’occasion de marquer à quelques mètres du but : 0-3. Dans le temps additionnel, Schade a ajouté un quatrième but d’un petit lob : 0-4.