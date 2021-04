La méforme d'Aubameyang pas liée à son nouveau contrat selon Arteta

L'attaquant des Gunners n'a pas été très en réussite face au but depuis le début de la saison et sa prolongation à Arsenal.

Mikel Arteta ne "soupçonne pas" que la baisse de forme de Pierre-Emerick Aubameyang cette saison soit liée au nouveau contrat à long terme qu'il a signé en septembre.

L'international gabonais a été prolifique pour les Gunners depuis son arrivée en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund, remportant le Soulier d'or de la Premier League lors de sa première saison complète dans le nord de Londres et terminant deuxième meilleur buteur de l'élite en 2019/20.

Mais Aubameyang a trouvé les choses beaucoup plus difficiles dans la campagne actuelle, marquant "seulement" 14 buts en 31 apparitions jusqu'à présent et ses performances ont fait l'objet de nombreuses critiques, certains suggérant que sa motivation pourrait avoir baissé depuis qu'il a reçu son nouveau contrat lucratif quelques jours seulement après l'ouverture de la saison d'Arsenal contre Fulham.

Interrogé sur le lien entre la forme d'Aubameyang et son nouveau contrat, Arteta a répondu : "Il est facile de relier des choses comme ça, mais je ne soupçonne pas cela.

"J'ai vu, et nous avons eu de nombreuses conversations, sur ce qu'il voulait faire du point de vue de l'année dernière à son avenir proche dans les deux prochaines années, et il était très ambitieux avec cela.

"Maintenir ce niveau est vraiment compliqué, mais il fait de son mieux, il fait de gros efforts. C'est ce qu'il vise à faire."

La forme du capitaine d'Arsenal s'est améliorée depuis le début de l'année, l'attaquant ayant marqué neuf fois lors de ses 14 derniers matchs.

Il n'est pas surprenant que les résultats d'Arsenal se soient améliorés pendant cette période, Arteta reconnaissant que son équipe compte beaucoup sur son capitaine pour mettre le ballon au fond des filets.

"Nous avons parlé pendant des mois du ratio de buts qu'il doit marquer pour nous donner la meilleure chance possible d'être au sommet", a-t-il déclaré.

"Il n'a pas été ce qu'il a été ces dernières années et c'est un facteur auquel contribuent beaucoup de choses que l'équipe doit faire sur le terrain. Ce n'est pas seulement son problème.

"Mais évidemment, nous avons besoin d'Auba dans une forme différente dans les prochains matchs pour nous donner notre meilleure chance de finir là où nous voulons finir la saison, c'est clair."

Le débat sur l'endroit où Aubameyang devrait jouer est un débat qui disparaît rarement. Depuis le passage à un système 4-2-3-1 au cours de la deuxième moitié de la saison, Arteta a utilisé le joueur de 31 ans principalement comme attaquant axial.

Il a cependant joué sur la gauche de l'attaque à certains moments, et a même débuté à droite lors du match nul 3-3 d'Arsenal à West Ham juste avant la pause internationale.

"Il peut jouer sur la gauche, sur la droite, au milieu", a déclaré Arteta, lorsqu'on lui a demandé quelle était, selon lui, la meilleure position d'Aubameyang.

"Quand on regarde ses statistiques dans le passé, il n'y a pas une grande différence. Cela dépend de la façon dont nous jouons et de ce que nous lui fournissons, et de son efficacité lorsqu'il a ces occasions et ces mouvements. Quand il a cette forme de confiance, il est inarrêtable. Cela dépend de nombreux facteurs."