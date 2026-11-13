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Une série pour le moins insolite de Matthijs de Ligt, ancien défenseur du Bayern, se poursuit après le limogeage de l’entraîneur Michael Carrick à Manchester United.

Le poste de Carrick était déjà menacé depuis longtemps. Il a été licencié jeudi. Pour de Ligt, cela signifie qu’il aura encore un nouvel entraîneur au début de sa douzième saison professionnelle.

Aussi curieux que cela puisse paraître, de Ligt n’a encore jamais entamé une nouvelle saison avec l’entraîneur qui était en poste au début de la précédente. Lorsque de Ligt, alors âgé de 17 ans, a intégré l’équipe première de l’Ajax Amsterdam lors de la saison 2016/17, son entraîneur était Peter Bosz.

Ce dernier ayant rejoint le Borussia Dortmund à l’été 2017, de Ligt a commencé sa deuxième saison professionnelle sous les ordres de Marcel Keizer. Mais celui-ci n’est resté que six mois avant d’être remplacé par Erik ten Hag, avec qui de Ligt a ensuite entamé la saison 2018/19.

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De Ligt a eu trois entraîneurs différents en trois ans à la Juventus

La saison suivante, le Néerlandais a nécessairement eu un nouvel entraîneur après son transfert à la Juventus Turin, mais il n’a travaillé qu’un an avec Maurizio Sarri. Ce dernier a été licencié après la saison 2019/20 et remplacé par Andrea Pirlo, figure emblématique de la Juve, qui a toutefois dû partir à son tour douze mois plus tard.

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Le défilé d’entraîneurs s’est donc poursuivi pour de Ligt : au début de la saison 2021/22, c’est Massimiliano Allegri qui le dirigeait à la Juventus. Allegri est certes resté à Turin jusqu’en 2024, mais de Ligt est parti en 2022 au Bayern Munich pour une indemnité de transfert de 67 millions d’euros. Il a ainsi eu un nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann cette fois. Après le limogeage de ce dernier au printemps 2023, Thomas Tuchel a pris les commandes du Bayern, tandis que de Ligt a rejoint Manchester United en 2024.

Getty Images

Son aventure à Manchester a commencé avec ten Hag, son ancien entraîneur à l’Ajax. Quelques mois plus tard, celui-ci a toutefois été licencié et Ruben Amorim lui a succédé à United. De Ligt a ensuite entamé la saison 2025/26 avec le Portugais, avant de la terminer sous les ordres de Michael Carrick après le licenciement d’Amorim début 2026.

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Qui succédera à Michael Carrick à Manchester United ?

Maintenant que l’Anglais a lui aussi été limogé à Old Trafford, une chose est sûre : de Ligt aura encore, au début de la saison 2027/28, un entraîneur différent de celui qui était en poste au début de la saison précédente. Selon les médias, Mauricio Pochettino est le grand favori pour succéder à Carrick. Pour libérer l’Argentin de 54 ans de son contrat de sélectionneur des États-Unis, qui court jusqu’en 2030, United devrait vraisemblablement débourser 8,6 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire. Pep Guardiola est quant à lui évoqué pour succéder à Pochettino à la tête des États-Unis.

De Ligt n’a toutefois presque pas joué pour United cette saison, après avoir souffert d’une longue blessure au dos. Le joueur de 27 ans n’a disputé que deux matches en 2026/27. Fin octobre, il avait fait son retour lors de la défaite 1-4 à Côme en Ligue des champions, après plus de dix mois d’absence forcée. Le contrat de de Ligt à Manchester, où il a disputé 58 matches au total en près de deux ans et demi (trois buts), court jusqu’en 2029.