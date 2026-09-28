Liverpool a payé au prix fort la trêve internationale, se retrouvant le plus grand perdant financier de la Premier League anglaise, après que les blessures de ses stars se sont accumulées loin d'Anfield, avec une facture de salaires atteignant 530 000 livres sterling par semaine pour deux joueurs seulement.

Liverpool a encaissé un double coup douloureux après la blessure de son duo offensif, Alexander Isak et Cody Gakpo, alors qu'ils représentaient leurs sélections nationales, plaçant le staff technique dans une véritable impasse avant le retour aux compétitions de Premier League, selon "The Sun".

Isak quitte le rassemblement, Gakpo s'effondre après 17 minutes

Tout a commencé avec l'attaquant suédois Alexander Isak, auteur d'un transfert de 125 millions de livres sterling, et dont on estime le salaire à 280 000 livres sterling par semaine. Bien qu'il ait disputé l'intégralité de la rencontre et inscrit un but lors de la victoire de la Suède face à la Roumanie 2-1 en Ligue des nations, la sélection suédoise a confirmé par la suite qu'il avait subi une blessure à la cuisse.

La Fédération suédoise a annoncé le retrait de l'attaquant du rassemblement et son absence pour le reste des matchs de la trêve, avec un retour au centre d'entraînement de Liverpool "AXA" afin d'y subir un examen médical approfondi par le staff médical du club.

Quelques heures ont suffi pour que la crise de Liverpool s'aggrave, lorsque le Néerlandais Cody Gakpo, qui perçoit environ 250 000 livres sterling par semaine, a été contraint de quitter le terrain après seulement 17 minutes de la victoire des Pays-Bas face à la Serbie 2-1 dimanche.

Gakpo a été victime d'une grave blessure à la cheville à la suite d'un tacle violent du Serbe Saša Lukić, ressentant une vive douleur et faisant immédiatement signe qu'il devait être remplacé avant de s'asseoir sur la pelouse. Les rapports indiquent qu'il passera des examens supplémentaires pour déterminer la gravité de la blessure.

Ainsi, Liverpool paie désormais 530 000 livres sterling par semaine pour deux stars qui luttent pour se rétablir, avec une inquiétude croissante quant à leur disponibilité pour le choc attendu contre Manchester City à Anfield le 11 octobre.









La contagion gagne les grands

Liverpool n'a pas été le seul à payer la facture de la trêve internationale. À Arsenal, l'Allemand Kai Havertz, dont le salaire s'élève à 280 000 livres sterling par semaine, est revenu blessé du rassemblement de la Mannschaft après avoir subi une blessure musculaire lors de la rencontre face aux Pays-Bas, qui s'est terminée 1-1 à Amsterdam, quittant ainsi prématurément le rassemblement de son pays.

À Manchester United, l'entraîneur Michael Carrick a reçu un nouveau coup dur avec la sortie de Patrick Dorgu, qui perçoit 40 000 livres sterling, blessé après seulement une demi-heure de la victoire du Danemark face au Pays de Galles 2-0.

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a par ailleurs révélé que le capitaine de United Bruno Fernandes, dont le salaire est de 300 000 livres par semaine, avait rejoint la sélection souffrant d'une blessure antérieure contractée lors des matchs de United et jouait malgré la douleur, ce qui l'a écarté de la rencontre face à la Norvège.

Quant à Chelsea, il a subi deux nouvelles blessures : la première pour Jimmy Gittens (120 000 livres par semaine) à la cheville avec l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, et la seconde pour le gardien Mike Penders (40 000 livres) à la cuisse avec la Belgique, portant le total des salaires de ses blessés à 160 000 livres par semaine.

La malédiction s'est étendue à Aston Villa avec la blessure de son gardien Zion Suzuki (110 000 livres) avec le Japon, et à Sunderland avec la blessure de son attaquant Brian Brobbey (65 000 livres) avec les Pays-Bas et de son défenseur Dan Ballard (50 000 livres) avec l'Irlande du Nord.

Mais Liverpool reste le club le plus touché sur les plans financier et sportif jusqu'à présent, dans l'attente de ce que révéleront les examens médicaux sur l'ampleur de ses véritables pertes.











