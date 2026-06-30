La malédiction du septième match… L’Allemagne revit le cauchemar de l’Espagne face au Maroc

L’Allemagne, éliminée prématurément de la Coupe du monde 2026, a revécu le scénario tragique de l’Espagne en 2022 au Qatar en tombant face au Maroc malgré un départ prometteur dans la phase de groupes.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Paraguayens l’ont emporté aux tirs au but (4-3), mardi à l’aube au stade de Boston, aux États-Unis.

Les Allemands avaient pourtant bien lancé leur campagne en écrasant Curaçao (7-1), mais leur niveau de jeu a ensuite baissé : victoire étroite contre la Côte d’Ivoire (2-1), défaite face à l’Équateur (1-2), puis l’élimination par le Paraguay.

Ce scénario rappelle celui de l’Espagne de Luis Enrique au Mondial 2022 : les Ibériques avaient d’abord dominé le Costa Rica (7-0), puis partagé les points avec l’Allemagne (1-1), avant de tomber face au Japon (2-1).

En huitièmes de finale, la Roja a été éliminée par le Maroc aux tirs au but après un match nul et vierge.

La sélection marocaine, elle, a poursuivi son parcours en 2022 et signé un exploit historique en atteignant les demi-finales, devenant la première équipe arabe et africaine à ce stade.

Les Lions de l’Atlas poursuivent leur parcours en 2026 : après avoir éliminé les Pays-Bas aux tirs au but au premier tour, ils se préparent à affronter le Canada en huitièmes de finale.