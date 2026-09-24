À l'heure actuelle, le gardien ne craint plus seulement de voir ses adversaires réussir à marquer dans ses filets, mais il redoute davantage les erreurs de ses coéquipiers.

On peut dire que c'est la situation de la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, la « Gulf Cup 27 », qu'accueille la ville de Djeddah en Arabie saoudite jusqu'au 6 octobre prochain.

Le tournoi du Golfe a connu deux buts contre son camp jusqu'à présent, malgré seulement trois matchs disputés, seule la première rencontre entre l'Irak et Oman ayant été épargnée par cette malédiction.

Le premier but contre son camp est venu du pied de Youssef Al-Haqan, défenseur de la sélection koweïtienne, qui a inscrit lui-même dans ses propres filets l'unique but de la sélection saoudienne, lors de leur match d'hier mercredi, après une frappe puissante de Hammam Al-Hammami.

Moins de 24 heures plus tard, le deuxième but contre son camp est venu du pied de Nader Sahel, défenseur de la sélection du Yémen, alors qu'il tentait de dégager un centre de la sélection des Émirats arabes unis, mais l'a dévié de son pied à l'intérieur des filets.

Si les buts contre son camp continuent d'être inscrits sur le même rythme, l'édition actuelle du tournoi du Golfe pourrait connaître un chiffre historique sans précédent.

Il convient de rappeler que la malédiction des coéquipiers est apparue clairement lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui a vu l'inscription de 14 buts contre son camp, un record historique battant ce qui s'était produit lors du Mondial en Russie 2018, où 12 buts avaient été inscrits.

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