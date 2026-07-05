La sélection brésilienne a connu un départ difficile dimanche soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, manquant une occasion en or d’ouvrir le score dans une séquence évoquant l’un des moments les plus douloureux de l’histoire de la « Seleção ».

L’arbitre américain Ismail Al-Fateh a accordé un penalty en faveur du Brésil, après avoir consulté l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), suite à une faute commise sur Matheus Cunha, l’attaquant de Manchester United, dans la surface de réparation.

Vinícius Júnior s’est d’abord saisi du ballon avant de céder la responsabilité du tir à Bruno Guimarães. Ce dernier a frappé à la 14^e minute, mais le gardien norvégien Orjan Nyland a repoussé la tentative, privant ainsi la Seleção d’ouvrir le score.

Selon le site français « Stats Foot », il s’agissait du premier penalty concédé par la Norvège en Coupe du monde.

Selon le compte statistique « Mr. Sheep », Guimarães est, hors tirs au but, le premier Brésilien à manquer un penalty en match de Coupe du monde depuis Zico contre la France en 1986.

Selon la même source, la Seleção n’a raté qu’un seul autre penalty en cours de match au cours de son histoire en Coupe du monde, ce qui fait de l’échec de Bruno Guimarães l’un des événements les plus rares de l’histoire brésilienne dans cette compétition.