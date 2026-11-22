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Lamine Yamal se retrouve sous une nouvelle pression à cause des penalties, après avoir gâché une occasion précieuse de relancer le FC Barcelone face à Villarreal, à un moment où le club catalan avait cruellement besoin d'un but pour réduire l'écart et stopper le départ fracassant des visiteurs au Camp Nou.

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Cet échec relance le débat sur les tirs au but du jeune prodige depuis le point de penalty et l'expose à une comparaison peu flatteuse avec Kylian Mbappé, lui aussi critiqué pour son bilan dans l'exercice.

La rencontre a démarré de manière catastrophique pour le FC Barcelone. Villarreal a profité de la fébrilité des locaux pour inscrire deux buts coup sur coup dans les sept premières minutes : Tajon Buchanan a ouvert le score à la 5e minute, avant que Tani Oluwaseyi ne double la mise à la 7e minute. Le club catalan s'est alors retrouvé contraint de réagir rapidement devant son public.

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L'occasion de réduire l'écart s'est présentée lorsque l'arbitre a accordé un penalty au FC Barcelone. Mais, à la surprise générale, c'est Yamal qui s'est avancé pour le tirer, alors que le Brésilien Raphinha est habituellement le premier choix de l'équipe dans l'exercice. Le numéro 10 a pris ses responsabilités, mais sa frappe étrange a effleuré le poteau avant de sortir, gâchant une occasion précieuse de relancer son équipe dans le match.

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Le spécialiste espagnol des statistiques Alexis, connu sous le nom de « Mister Chip », a révélé un record historique négatif associé à la star espagnole après cette tentative. Il a précisé que Yamal a manqué 3 des 7 penalties qu'il a tirés en Liga, dont deux sur le poteau, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à rater trois penalties.

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Selon cette même statistique, Yamal était âgé de 19 ans et 132 jours au moment d'établir ce record, devançant ceux qui l'avaient précédé dans ce triste registre en championnat, à commencer par Fernando Torres, qui l'avait fait à 20 ans et 64 jours en 2004, puis López Ufarte à 20 ans et 312 jours en 1979, et Lafueni à 21 ans et 174 jours en 1929.

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La malédiction de Mbappé poursuit Yamal !

De son côté, Mbappé vit une situation similaire après avoir manqué un penalty lors de la défaite du Real Madrid face au Celta Vigo : il a envoyé le ballon à côté à la 39e minute, privant son équipe d'une occasion d'égaliser.

Selon « Mister Chip », c'était la première fois que l'attaquant français tirait un penalty hors du cadre en Liga . Il a ajouté que Mbappé a manqué 5 penalties sur 23 tentatives en Liga depuis la saison 2024-2025, ce qui fait de lui le joueur ayant raté le plus de penalties dans la compétition sur cette période. Le Français devance ainsi Vedat Muriqi, attaquant du RCD Majorque, qui en a manqué 3 sur 10, et Robert Lewandowski, attaquant du FC Barcelone, qui en a raté 3 sur 7.

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La comparaison révèle un écart frappant entre les deux stars : Mbappé a manqué 5 penalties sur 23 tentatives en championnat depuis le début de la saison 2024-2025, soit un taux d'échec d'environ 21,7 %, tandis que Yamal en a raté 3 sur 7 sur l'ensemble de ses apparitions dans la compétition, soit un taux de 42,9 %.

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