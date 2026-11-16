La malédiction de la trêve internationale poursuit le Barça : trois cas qui inquiètent Flick

Partager Suivez GOAL sur Google

À l'approche de la trêve internationale, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, se retrouve dans un état d'inquiétude et d'attente, et il a de bonnes raisons pour cela. Il ne s'agit pas seulement des blessures, mais aussi de comportements difficiles à comprendre, comme l'attitude de la Confédération brésilienne de football.

Publicité

Le journal Sport rapporte qu'un calendrier compliqué attend le Barça jusqu'à la fin de l'année, notamment au stade Spotify Camp Nou, où il affrontera Villarreal, l'Atlético de Madrid et Manchester City, en plus d'autres adversaires.

L'entraîneur allemand est désormais bien conscient des problèmes que les trêves internationales imposent à ses plans et à son programme.

Cubarsí en attente d'examens

Bien que le sélectionneur Luis de la Fuente ait eu besoin de procéder à des changements pour redynamiser le rendement de l'équipe à la mi-temps du match entre l'Espagne et l'Angleterre, ce qu'il a fait en faisant entrer Pedri et Fermín, le maintien d'un joueur aussi important que Pau Cubarsí dans le vestiaire a suscité la surprise.

Publicité Publicité

Il est évident qu'il ne s'agissait pas d'une décision technique. Le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole a lui-même expliqué, après le match, que le joueur du Barça avait ressenti une gêne musculaire.

Related Topics

Plus précisément, la gêne se situait au niveau de la cuisse, et elle est peut-être survenue après un effort physique avant la fin de la première période, comme lors de l'action où un penalty a été accordé en faveur de Harry Kane.

Le joueur doit passer des examens médicaux aujourd'hui, lundi, à Barcelone, sous la supervision du staff médical du club catalan, afin de déterminer s'il souffre réellement d'une blessure et d'en connaître la gravité.

Publicité

Cubarsí est un joueur indispensable aux yeux de l'entraîneur Hansi Flick, et il est par ailleurs le seul défenseur, aux côtés de Gerard Martín, à ne pas avoir été blessé.

De Jong écarté de la liste des Pays-Bas

Publicité

Un autre joueur passera des examens médicaux aujourd'hui, lundi, après son retour à Barcelone : il s'agit de Frenkie de Jong.

Alors que l'Espagne a terminé sa participation lors de la trêve internationale actuelle, la situation est différente pour les Pays-Bas, qui se préparent à affronter l'Allemagne dans un match décisif dans la capitale, Berlin.

Publicité

Après des heures d'incertitude, la sélection néerlandaise a décidé d'écarter le milieu de terrain du Barça de sa liste, afin qu'il soit examiné par le staff médical du club, en raison de douleurs au dos dont il souffre.

À l'instar du cas de Cubarsí, les prévisions indiquent que la situation ne semble pas grave, mais ce sont les examens médicaux qui trancheront sur la nature du problème.

Publicité

Le cas de Frenkie exige une grande prudence et beaucoup de réserve, surtout compte tenu des problèmes qui l'ont empêché de disputer ses premiers matches cette saison jusqu'au Clásico du 25 octobre dernier, lorsqu'il souffrait d'un problème au genou, et ce également lors de sa présence avec la sélection de son pays.

Raphinha maintenu avec le Brésil malgré son incapacité à jouer

Publicité

Heureusement, ce cas n'est pas lié à une blessure, mais les choses ne se passent jamais normalement lorsque Raphinha rejoint la sélection du Brésil pour disputer les matches internationaux.

Après que le capitaine du Barça a dû défendre son engagement envers la sélection brésilienne lors de la conférence de presse, manquant de fondre en larmes, puis a été expulsé à l'issue du match amical contre le Japon, qui s'est soldé par une défaite du Brésil 3-2, bien qu'il ait quitté le terrain après avoir été remplacé, la Confédération brésilienne de football a refusé d'autoriser le joueur à retourner dans son club.

Publicité

Raphinha ne pourra pas participer en raison de sa suspension lors du match prévu à Singapour, demain mardi, et bien qu'il s'agisse d'un match amical, il est resté avec la sélection brésilienne en raison de la situation compliquée que traverse l'équipe. Carlo Ancelotti n'est pas encore parvenu à convaincre tout le monde, et le capitaine de la sélection du Brésil jouit d'une grande influence au sein du vestiaire.

Cette situation fera que Hansi Flick ne pourra pas récupérer les services de son joueur Raphinha de manière anticipée, ce qui privera l'entraîneur du Barça de pouvoir compter sur lui avant la date qu'il espérait.