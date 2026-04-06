« La malédiction de la noblesse »… Une nouvelle leçon de « loyauté » donnée par Gattuso au cœur de la noirceur de l'échec italien

Le football italien traverse l'une de ses périodes les plus tumultueuses après avoir échoué une nouvelle fois à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, prolongeant ainsi la série d'échecs qui poursuit la sélection depuis son titre historique lors de la Coupe du monde 2006.

La défaite face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les Azzurri, ouvrant la voie à un départ collectif au sein de la Fédération italienne de football, notamment celui du président Gabriele Gravina, du directeur général Gianluigi Buffon et de l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Pour la troisième fois consécutive

L'élimination de l'Italie des qualifications n'a pas été une surprise, mais elle a été d'autant plus douloureuse. Après un début de campagne difficile, Gattuso a tenté de sauver ce qui pouvait l'être, mais l'équipe a manqué d'identité et d'efficacité offensive, faisant ses adieux à la compétition face à la Bosnie lors d'un match dramatique qui s'est terminé aux tirs au but.

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L'équipe d'Italie fait ainsi l'impasse sur la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, une première dans son histoire, ce qui a déclenché une vague de colère dans le monde du sport italien.

Départ collectif

À la suite de cette élimination choc, un processus de restructuration en profondeur s'est engagé au sein de la Fédération italienne de football.

En l'espace de quelques jours, Gravina et Buffon ont annoncé leur démission, avant que Gattuso ne les suive vendredi, moins d'un an après avoir pris les rênes de l'équipe en juin 2025, succédant à Luciano Spalletti.

Mais l'annonce du départ de Gattuso a pris plusieurs jours de retard par rapport aux autres, ce qui a suscité des interrogations dans les médias italiens quant à la raison de ce retard.

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La véritable raison

Le journal « Corriere della Sera » a révélé que la raison de ce retard n’était pas un différend administratif ni une négociation pour rester, mais qu’elle était liée au règlement des indemnités de fin de contrat de l’équipe technique.

Gattuso a en effet insisté pour que son équipe d'entraîneurs reçoive l'intégralité de ses indemnités avant toute annonce officielle, même s'il devait lui-même renoncer à ses droits financiers.

Et c'est effectivement ce qu'il a fait : l'entraîneur a renoncé au montant restant de son contrat avec la Fédération italienne afin de garantir que ses assistants reçoivent leurs indemnités dans les plus brefs délais.

La malédiction de Gattuso

Ce qu'a fait Gattuso n'était pas un cas isolé dans sa carrière, mais plutôt le prolongement de ce que les médias italiens appellent la « malédiction de Gattuso », c'est-à-dire son départ définitif sans indemnité.

En 2019, il a quitté son ancien club, le Milan, sans percevoir d'indemnités de fin de contrat, bien qu'il eût prolongé son contrat jusqu'en 2021, préférant que les salaires de son staff technique soient versés pour les deux années restantes.

Selon les informations de « SportMediaset », il a répété le même scénario lors de ses passages à Ovi Kret, Pise et Hajduk Split, où il a toujours choisi de partir en douceur, renonçant à ses droits pour préserver la stabilité de son équipe.

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