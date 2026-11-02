Le FC Barcelone traverse l'une des périodes européennes les plus préoccupantes de son histoire, non seulement en raison des résultats, mais aussi à cause d'un obstacle psychologique et technique devenu récurrent en Ligue des champions, qui menace le rêve d'un sacre continental.

Les Blaugrana chercheront demain mardi à effacer leur lourde défaite face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, lorsqu'ils recevront sur leur pelouse une ambitieuse équipe d'Aston Villa, désireuse de prouver qu'elle fait partie des véritables prétendants au titre cette saison.

Mais avant d'affronter la formation anglaise, l'entraîneur Hans Flick doit s'atteler à une tâche urgente : résoudre le problème qui a lourdement handicapé Barcelone lors de ses derniers matches, à savoir l'encaissement du premier but.

Les chiffres de « Mundo Deportivo » révèlent un bilan choquant : lors des 12 derniers matches de Barcelone en Ligue des champions, l'équipe a encaissé le premier but à neuf reprises, ce qui l'a contrainte à chaque fois à se lancer dans une course épuisante pour renverser le score.

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Barcelone n'a réussi à ouvrir le score qu'à trois occasions seulement : cette saison face à Feyenoord (5-1) sur un but de Raphinha, la saison dernière lors des matches retour face à l'Atlético de Madrid (1-2) sur un but de Lamine Yamal, et face à Newcastle (7-2) sur un but de Raphinha également.

Pour les autres rencontres, les Blaugrana ont débuté menés au score : face au Paris Saint-Germain (4-2) sur un but de Doué, Galatasaray (1-4) sur un but de Batrakov, l'Atlético de Madrid à l'aller (0-2) sur un but de Julián Álvarez, Newcastle (1-1) sur un but de Barnes, Copenhague (4-1) sur un but de Dadason, le Slavia Prague (2-4) sur un but de Chytil, l'Eintracht Francfort (2-1) sur un but de Knauff, Chelsea (3-0) sur un but contre son camp de Koundé, et Bruges (3-3) sur un but de Tresoldi.

18 matches sans la moindre cage inviolée

Et si la statistique des mauvais débuts ne suffisait pas, le désastre défensif est encore plus grand. Barcelone a encaissé des buts lors de 18 matches consécutifs en Ligue des champions, une série négative qui ne s'est pas interrompue depuis le match aller face au Borussia Dortmund (4-0) en quarts de finale il y a deux saisons, dernière fois où l'équipe avait gardé sa cage inviolée en Europe.

Au cours de cette série, les filets des Blaugrana ont tremblé face à l'Olympiakos (6-1), au Paris Saint-Germain (1-2), à Newcastle (1-2), ainsi qu'en demi-finales de 2015 lors d'une épopée face à l'Inter Milan (3-3 et 4-3), et au match retour des quarts de finale face à Dortmund (3-1).

Garder la cage inviolée face à Aston Villa s'annonce comme une mission quasi impossible, car la formation anglaise a inscrit 12 buts lors de ses trois premiers matches dans la compétition et dispose d'une attaque de feu.