La malédiction de la Coupe du monde frappe à nouveau : un entraîneur écarté après seulement 18 mois !

L’aventure de Rudi Garcia à la tête de la sélection belge prend fin : les deux parties ont convenu de ne pas prolonger le contrat, qui expire le 31 juillet prochain. Après dix-huit mois de collaboration, l’entraîneur français les « Diables Rouges » jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026, obtenant des résultats impressionnants qui ont permis à la Belgique de réintégrer le rang des grandes équipes nationales.

La Fédération belge de football a officialisé dans un communiqué que l’ancien sélectionneur, arrivé en février 2025 pour succéder à Domenico Tedesco, ne prolongera pas son bail, saluant son « rôle central dans le retour de la sélection belge à son niveau d’antan », alors qu’il avait été nommé dans un contexte sportif et financier délicat.

Sous sa direction, la Belgique a conservé sa place dans la Ligue des Nations (niveau 1), avant de s’incliner 2-1 face à l’Espagne, future lauréate du titre. La Belgique demeure ainsi le seul pays à avoir marqué contre « La Roja » durant la compétition, grâce à Charles De Ketelaere.

Il quitte donc les Diables Rouges alors que la Belgique figure parmi les huit meilleures nations mondiales.

Dans un message d’adieu empreint de positivité, il a déclaré : « Après consultation avec la Fédération belge de football, nous avons convenu de ne pas prolonger le formidable parcours accompli ensemble au cours des 18 derniers mois. Je quitte la Belgique alors qu’elle évolue en Ligue des Nations (niveau A) et figure parmi les huit meilleures équipes mondiales. »

Il a ajouté : « Je tiens à remercier mes formidables joueurs, le directeur sportif Vincent Maniert, ainsi que les supporters qui nous ont soutenus tout au long de cette compétition. Je souhaite à la Belgique beaucoup de succès pour poursuivre cette transition générationnelle que j’ai eu l’honneur de contribuer à lancer. »

Manier : « Garcia a redonné de la cohésion à l’équipe »

De son côté, le directeur sportif Vincent Manert a salué l’apport de Garcia en déclarant : « Il ne fait aucun doute que Rudi Garcia a joué un rôle central dans le retour de la sélection belge à son niveau d’antan. Il a été nommé sélectionneur dans des circonstances sportives et financières difficiles. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, l’équipe a retrouvé sa cohésion et a obtenu un excellent résultat lors de la dernière Coupe du monde. »

Manert a ajouté : « Au nom de la Fédération, je tiens à remercier chaleureusement Rudi et ses adjoints pour leurs efforts au cours des dix-huit derniers mois. Je me prépare désormais, avec mon équipe, à une nouvelle étape, qui comprend la nomination d’un nouvel entraîneur pour la sélection nationale. »