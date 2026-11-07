La star du club d'Al-Qadsiah est menacée de manquer le choc tant attendu contre Al-Nassr, à l'issue de la trêve internationale actuelle, après avoir été frappée par la malédiction du club d'Al-Hilal.

Al-Qadsiah se rendra chez Al-Nassr le vendredi 20 novembre, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la quatorzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Qadsiah s'efforce d'accélérer le processus de récupération de son joueur uruguayen Nahitan Nandez, afin qu'il puisse participer normalement au match.

Nandez s'est blessé lors de la défaite face à Al-Hilal sur le score de 2-3, le 23 octobre dernier, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

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Cette blessure a privé le milieu de terrain uruguayen de son club de l'est du pays lors de 3 matches, contre les équipes qataries d'Al-Sadd et d'Al-Gharafa en Ligue des champions d'Asie Élite, et face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League.

La blessure a également valu à Nandez de manquer la sélection uruguayenne durant la trêve internationale actuelle, puisqu'il n'a pas été convoqué afin de poursuivre son programme de réadaptation.

Le journal a précisé que Nandez suit actuellement un programme de réadaptation intensif, au sein d'une salle de sport privée, dans le but d'être prêt pour le match contre Al-Nassr, d'autant plus que celui-ci pourrait s'avérer décisif dans la course au titre.

Al-Qadsiah occupe la deuxième place au classement du championnat saoudien avec 25 points, à la différence de buts devant Al-Nassr, troisième, et à deux points d'Al-Hilal, leader.