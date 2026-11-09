Zinédine Zidane, le sélectionneur de la France, a reçu un coup dur à quelques jours des rencontres face à l'Italie et la Turquie, en Ligue des Nations.

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait face à de nombreux défis durant la trêve internationale actuelle, en raison de l'absence d'un grand nombre d'éléments essentiels touchés par la malédiction des blessures. Sont ainsi absents William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Rome), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Estéban Lepaul (Rennes).

À cette liste s'ajoute le défenseur Dayot Upamecano, qui manquera la rencontre face à l'Italie pour cause de suspension, ce qui a poussé Zidane à faire appel à de nouveaux visages et à des noms de retour afin de combler ce manque d'effectif.

Mais Zidane va perdre les services d'un nouveau joueur durant la trêve internationale actuelle, en raison d'une blessure également.

Selon le site « Foot MercatoFoot Mercato », la Juventus a fait match nul face à la Fiorentina hier sur le score de 2-2, en Serie A, et au cours de la rencontre, Pierre Kalulu, le joueur de la Vieille Dame, s'est blessé.

Kalulu souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche et restera à Turin pour y suivre son traitement.

Le défenseur français, convoqué par Zinédine Zidane pour participer à la trêve internationale, manquera les deux prochains matchs de la France.

L'équipe de France affronte son homologue italienne jeudi prochain, avant de rencontrer la Turquie dimanche.

Il s'agit de deux rencontres importantes pour l'équipe de France, qui cherche à terminer en tête de son groupe et à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La Fédération française de football a annoncé la convocation de Saël Kumbedi, joueur du Wolfsburg allemand et ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, pour pallier l'absence de Kalulu.