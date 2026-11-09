Zinédine Zidane, le sélectionneur de la France, a reçu un coup dur à quelques jours des rencontres face à l'Italie et à la Turquie, en Ligue des nations.

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait face à de multiples défis lors de cette trêve internationale, en raison de l'absence d'un grand nombre d'éléments cadres frappés par la malédiction des blessures. Ainsi manquent à l'appel William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Rome), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Estéban Lepaul (Rennes).

À cette liste s'ajoute le défenseur Dayot Upamecano, qui sera absent face à l'Italie en raison d'une suspension, ce qui a poussé Zidane à faire appel à de nouveaux visages et à des noms de retour pour compenser ce manque d'effectif.

Mais Zidane va perdre les services d'un nouveau joueur lors de cette trêve internationale, également en raison d'une blessure.

Selon le site « Foot MercatoFoot Mercato », la Juventus a fait match nul contre la Fiorentina hier sur le score de 2-2, en Serie A, et au cours de la rencontre, Pierre Kalulu, le joueur de la Vieille Dame, s'est blessé.

Kalulu souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche et restera à Turin pour y suivre son traitement.

Le défenseur français, que Zinédine Zidane avait convoqué pour participer à cette trêve internationale, manquera les deux prochains matchs de la France.

La sélection française affrontera son homologue italienne jeudi prochain, avant de rencontrer la Turquie dimanche.

Ce sont deux rencontres importantes pour la sélection française, qui cherche à prendre la tête de son groupe et à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Zinédine Zidane n'a pas encore annoncé de remplaçant pour le joueur blessé de la Juventus.