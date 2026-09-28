La maladie frappe Denis avant le choc entre l'Arabie saoudite et l'Irak

La sélection saoudienne a reçu un coup inattendu avant la confrontation très attendue face à l'Irak lors de la clôture de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », après l'absence du Grec Georgios Donis, sélectionneur de la sélection saoudienne, à un moment important, au milieu des interrogations sur les raisons de son absence avant le dernier match du groupe 1.

Le journal « Asharq Al-Awsat » a révélé que l'atteinte de Donis par un refroidissement, une « grippe », était la raison derrière son absence de la supervision des entraînements collectifs de la sélection saoudienne, hier, dans un développement soudain ayant précédé la confrontation très attendue face à la sélection irakienne.

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L'absence de l'entraîneur grec ne s'est pas limitée aux entraînements, puisqu'il a également manqué la conférence de presse consacrée au match face à l'Irak, prévu demain, son adjoint Serafeim Angelinas apparaissant à sa place pour évoquer les préparatifs de la sélection saoudienne en vue de la confrontation qui clôturera le parcours de l'équipe en phase de groupes.

Ces développements interviennent à un moment où la sélection saoudienne cherche à poursuivre ses résultats positifs dans la compétition, après avoir réussi à sceller officiellement sa qualification pour les demi-finales, à la suite de deux victoires consécutives face aux sélections du Koweït et d'Oman lors des première et deuxième journées.

La sélection saoudienne aborde la confrontation face à l'Irak avec une grande sérénité, après avoir assuré son passage dans le dernier carré avant même de disputer la dernière journée, ce qui offre au staff technique l'occasion d'aborder le match alors que le billet de qualification est déjà acquis, tout en cherchant à conclure la phase de groupes sur un résultat positif.

La situation de Donis quant à un retour pour superviser les entraînements avant la confrontation face à l'Irak reste attendue, après que la grippe l'a écarté de la séance d'entraînement et de la conférence de presse, tandis que la sélection saoudienne se prépare à disputer son dernier match du groupe 1, avant de passer aux rencontres des demi-finales du tournoi du Golfe.