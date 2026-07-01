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La main de Maradona et le but du siècle… Les souvenirs du stade aztèque font encore frémir l’Angleterre

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.
Mexique

Les « Trois Lions » se sont qualifiés de justesse pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les supporters anglais sont tendus à la veille d’affronter le Mexique en Coupe du monde 2026. Outre les performances irrégulières des « Trois Lions », les mauvais souvenirs liés au stade Aztèque, où se jouera ce huitième de finale, alimentent l’inquiétude.

Les Three Lions défieront le Mexique lundi prochain, au stade Azteca, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après leur succès 2-1 face à la République démocratique du Congo ce mercredi.

Selon le site « Bleacher Report », il s’agira de la première apparition des Three Lions au stade Azteca depuis près de 40 ans, plus précisément depuis la Coupe du monde 1986 organisée au Mexique.

Lors de cette édition, les « Three Lions » avaient croisé l’Argentine au stade Azteca en quarts de finale, et la rencontre s’était conclue par une victoire 2-1 des coéquipiers de Diego Armando Maradona.

Lors de cette rencontre, Maradona a inscrit deux buts entrés dans la légende de la Coupe du monde : le premier à la 51^e minute, de la main, et le second à la 55^e minute après avoir dribblé cinq joueurs anglais, une réalisation élue « plus beau but du XX^e siècle ».

Coupe du monde
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Mexico
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Angleterre
ANG

Si Gary Lineker a bien réduit l’écart à la 81^e minute, ce but n’a pas suffi pour qualifier les siens en demi-finale.

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